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高雄聯結車與火車相撞 吳姓司機稱軌道過一半車突熄火

聯合報 / 記者林保光賴郁薇楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
撞上聯結車的台鐵區間車，車頭撞得稀巴爛。記者劉學聖／攝影
撞上聯結車的台鐵區間車，車頭撞得稀巴爛。記者劉學聖／攝影

高雄新左營站和楠梓站之間的屏山巷平交道，今午1點傳出一輛區間車撞到聯結車，聯結車車身當場分離，也造成雙向無法通車，受到輕傷的吳姓聯結車司機心有餘悸地說，當時他車子已跨過軌道，突然聽到「噹噹噹」聲音，才幾秒鐘就撞上。

這起事故發生在高雄楠梓區屏山巷1號東南水泥附近，遭撞及的聯結車正運送水泥材料由東往西行，不料車子才跨軌道幾秒鐘，就遭台鐵區間車撞上，含司機共造成四人受傷，分送高雄榮總及健仁醫院就醫。

車禍事故發生後，警察與高雄市消防局特搜人員趕到現場處理，發現火車頭已被撞得稀巴爛，聯結車的車尾則翻覆在軌道外，立刻疏散車上人潮，由台鐵派小巴接駁。

一名女乘客表示，當時這台聯結車疑似闖紅燈，結過車身過了一半時「故障」，才會卡在平交道路，遭火車遭上。另名女乘客表示，事發當時聽到巨烈的撞擊聲，感覺車頭像撞上什麼，她整個人都飛起來，後來覺得火車車身往左傾斜，大家隨後扳開車門逃離。

吳姓聯結車司機說，他載水泥原料由東往西行，到平交道時突然聽到「噹噹噹」警示聲響，那時他車身約已過了三分之二，卻莫名突然熄火，整卡在車軌上，才會被撞上。

這起車禍造成列車第1、2車廂、第3車廂1、2軸出軌，雙線不通，南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返。對號列車高雄和台南間以公路客運接駁。新左營站、高雄火車站、楠梓火車站接到很多等不到車的旅客詢問，讓站方人員疲於解釋。

撞擊聯結車的台鐵區間車，車頭撞得稀巴爛。記者劉學聖／攝影
撞擊聯結車的台鐵區間車，車頭撞得稀巴爛。記者劉學聖／攝影
高雄今午一點十一分，在東南水泥附近的平交道鄉發生聯結車與火車碰撞事故。記者劉學聖／攝影
高雄今午一點十一分，在東南水泥附近的平交道鄉發生聯結車與火車碰撞事故。記者劉學聖／攝影
這場火車與聯結車擦撞事故，讓二三百名乘客心有餘悸。記者劉學聖／攝影
這場火車與聯結車擦撞事故，讓二三百名乘客心有餘悸。記者劉學聖／攝影
這場火車與聯結車擦撞事故，讓二三百名乘客心有餘悸。記者劉學聖／攝影
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意外事故發生後，二三百名 乘客等待接駁。記者劉學聖／攝影
意外事故發生後，二三百名 乘客等待接駁。記者劉學聖／攝影
高雄發生聯結車與火車碰撞事故，警方詢問肇事吳姓司機（左）原因。記者劉學聖／攝影
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台鐵 車禍

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