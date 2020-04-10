聯結車、電聯車相撞車頭嚴重毀損 台鐵員工乘客4人受傷
今天中午1點15分，高雄市楠梓區屏山巷平交道，發生聯結車與3198次電聯車碰撞事故，釀4人受傷送醫。列車第1、2車及第3車1、2軸出軌，雙線不通，南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返。對號列車高雄和台南間以公路客運接駁。
這起事故發生在新左營站、楠梓站之間的屏山巷平交道，下午1點15分，區間車撞到聯結貨車，火車車頭嚴重毀損，目前雙向無法通車，是否有傷亡還在了解中。
一名坐車頭處的女乘客表示，碰撞當下撞擊力道非常大，車上不少物品掉落，當時他們在車上聽到煞車，「以為快要爆炸」，大家跌在地上，發現車上的桿子也掉下來，隨後就被疏散。
新左營站、高雄火車站、楠梓火車站接到很多等不到車旅客的詢問，也有許多知道消息、尚未到車站的旅客打電話詢問，站方人員耐心向民眾表示目前雙向都無法通車。不想等候通車的旅客紛紛改搭其他車輛。
4人受傷意識清楚。台鐵員工(林男、38歲)下巴臉部裂傷、意識清楚。乘客(毛女、21歲)肢體擦傷、意識清楚。乘客(許男、21歲)肢體擦傷、意識清楚。乘客(沈男、35歲)肢體擦傷、意識清楚。
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