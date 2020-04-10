失智老翁深夜迷途 樹林暖警夜半相隨送他回家
新北市樹林派出所員警蔡翔宇及張任里7日晚間在轄區巡邏時，遇上一名老翁獨自行走在深夜無人的街頭，上前詢問老翁要前往何處，卻發現老翁疑似失智、表達不清楚，員警擔心發生意外，乾脆攙扶著他一路跟隨，幸好經系統查詢確診老翁住處，順利將他送返回家。
周姓老翁（88歲）是在7日晚間11時許獨自一人行走在樹林區樹德街的巷弄中，因為步伐不穩，才引起巡邏員警上前關心，卻發現他似乎忘了自己住在哪，也表達不出夜深時刻要走路到哪邊，懷疑他迷失方向找不到回家的路。
員警擔心老翁發生意外，隨即一路攙扶著他行走，並試著向老翁確認姓名，後經系統查詢才找到老翁住處，順利聯繫上家屬將他帶回家中。
據老翁家屬表示，當天周翁傍晚出門散步，沒想到入夜後都遲遲未返回家中，幸好有熱心警察關心，才沒讓老翁發生意外。樹林警方則說，應避免讓家中高齡者單獨外出，也可以申請防走失手環，讓警方協尋時能快速確認身分。
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