高雄楠梓火車撞上聯結貨車 車頭嚴重毀損搶救中

高雄市楠梓區屏山巷平交道，今天中午1點15分發生一起貨車與電聯車碰撞的事故，目前雙向無法通車，事故原因正在調查中，初步清查4人受傷。

據了解，這起事故發生在新左營站、楠梓站之間的屏山巷平交道，下午1點15分，區間車撞到聯結貨車，火車車頭嚴重毀損，目前雙向無法通車。

車上載水泥燃料的貨車司機吳姓男子（59歲）說，他的貨車要往東南水泥方向走，卻在平交道上熄火，他趕緊下車，來不及按警示鈴，火車便撞上來，他及時閃避，沒有受傷。警方正在調查確實肇事原因。

列車第1、2車及第3車1、2軸出軌，雙線不通，南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返。對號列車高雄和台南間以公路客運接駁；預計要晚上以後才能通車，雙線全部斷。

目前有四人送醫，含司機，肢體撕裂傷，其餘三人送高雄榮總與健仁醫院就醫。

一名女乘客表示，這台貨車闖紅燈，就撞上了，車子已過了，故障卡在平交道路，才會遭火車遭上。

高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。記者劉學聖／攝影

台鐵電聯車在楠梓路段撞上貨車出軌受損嚴重雙向封閉，大批乘客等待接駁。記者劉學聖／攝影

高雄楠梓火車撞上貨車，火車車頭嚴重毀損搶救中。記者劉學聖／攝影