柴犬「阿財」派出所半日遊 暖心女警外出巡邏找到主人

日前有熱心民眾在路上撿到一隻模樣相當帥氣的柴犬「阿財」，暖心女警黃俐嫥見柴犬毛色整潔且戴著項圈，研判應是附近住戶所養，將小柴犬暫時安置所內後，騎乘警用機車於附近大街小巷尋訪柴犬主人，失主一到派出所，阿財就歡喜的撲到他身上撒嬌，順利回家。

前天上午一名路過民眾牽著一隻帥氣柴犬進入市警局第四分局中山派出所，向員警說這隻狗狗疑似走失迷路，請警方幫忙送牠回家。

警員黃俐嫥受理後，見柴犬毛色整潔、繫戴項圈，研判應是附近住戶所養，將小柴犬暫時安置於所內後，騎乘警用機車於附近大街小巷尋訪柴犬主人。

黃員尋訪時，果然於路上見一名中年男子手持寵物繩圈，正沿路呼喚「阿財」尋找，女警趨前詢問時男子表示，他的毛小孩「阿財」走失了，到處找都沒有看到，女警說派出所有一隻柴木犬走失，讓他相當高興。

女警請男子一同到派出所了解，男子剛踏入派出所，「阿財」便狂開飛機耳，歡欣雀躍地跑向男子撒嬌，男子一看就是他的「阿財」，女警看到「阿財」熱情模樣，馬上就確認男子就是失主。這名男子說，狗很親人，但常私自外出跟附近鄰居玩樂趴趴走，很感謝黃員在公務繁忙中，特地為了「阿財」在外四處奔尋。