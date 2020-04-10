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6歲幼童深夜騎單車未返家 龍潭暖警地毯式搜尋找到人

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
員警將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。圖／龍潭警分局提供
員警將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。圖／龍潭警分局提供

桃園市龍潭警分局聖亭派出所於昨天晚間10點許，突然有1位年邁的許姓老翁心急如焚的衝進派出所，緊張的說不出話，員警奉上熱茶安撫情緒後，老翁才慢慢的訴說出其年僅6歲的孫子，傍晚騎著單車出門後就遲未返家，住家附近遍尋不著，也打電話問親友均無消息。警方立即通報線上巡邏警網及所有警力，加上民防義警、守望相助隊等協勤民力加強搜尋。

龍潭警方表示，聖亭派出所巡佐劉重言、警員楊文杰於昨晚獲報後，擔心男童夜間失蹤，又騎著腳踏車，如不趕緊找到，恐易生其他危險，經調閱路口監視器，發現幼童騎車經過龍潭區聖亭、中豐路口，員警隨即於附近沿路地毯式搜尋。

當行經龍潭區聖亭路300巷口時，發現一名幼童騎坐在腳踏車上，徬徨無助的停在路旁啜泣，警方考量夜間視線昏暗且該路段車流量大及車速較快，立即趨前攙扶幼童至路旁空地安撫情緒，幼童直說「肚子好餓，好想回家」，員警立即將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。

員警將幼童載至派出所時，老翁當看見警察抱著自己的孫子走進派出所時，立即衝前抱住孫子，相擁而泣。

事後家住龍潭區的孩童家屬表示，無法想像幼童竟獨自騎單車到5公里外聖亭路上，另表示幼童平常喜好在住家附近巷內騎腳踏車遊玩，但於昨天下午4點許出門後，5個多小時都遲遲沒有返家，焦急的在附近都遍尋不著，才會請求警方幫忙，由衷感謝警方的即時援助，頻頻鞠躬致謝。

員警將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。圖／龍潭警分局提供
員警將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。圖／龍潭警分局提供

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