幼兒遭托育人員拉扯撞到嬰兒床 身上多處瘀傷家長通報

台南市永康區一間托嬰中心爆出有托育人員不當照顧，家長7日將幼兒接回家之後才發現他身上有多處瘀傷，隔天立即結束收托、帶幼兒到醫院診療，並通報社會局。社會局前往稽查，掌握違法情節屬實，依兒少法裁處6萬元；另外，該托嬰中心負責人從案發至今未向社會局通報，若經查隱匿通報，將依法處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

社會局表示，該幼兒是今年2月初送到該托嬰中心托育，家長4月7日發現孩子身上有多處瘀傷，8日結束收托，並帶幼兒前往醫院進行診療。

社會局副局長顏靚殷指出，該名托育人員有承認在照顧時，動作較粗魯，所以有拉扯幼兒並撞到嬰兒床，所以幼兒頭部有點瘀傷。社工後續將針對幼兒的身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導，並引入社會福利資源協助。

不過，園方則澄清，該名托育人員很盡責、很細心，孩子只是翻身不慎碰到。

據悉，該間托育中心2年前也曾發生過不當管教事件，當時還遭勒令停業，去年7月原先的業者轉手給目前的托育中心業者，結果同樣發生不當照顧，引發外界關注。

社會局表示，兩間業者並不一樣，人員也沒有沿用，負責人、育兒人員全部都是換新的團隊提供照顧；後續會繼續調查有無其他幼兒受害。