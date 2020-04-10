失智婦人騎機車屏東走失 流浪24天台南路倒才被尋獲

屏東縣東港分局興龍派出所3月17日受理蔡姓男子報案，指68歲羅患失智症的母親3天前自家中騎機車外出後即未返家，警方調閱相關地區路口監視器並遠赴高雄、台南協尋，家人也透過社群網臉書發協尋圖文均無所獲；警方昨晚在警政署身分不明查詢系統，查知台南市警局所受理一名身分不明路倒婦人送醫救護案，家屬透過照片指認無誤，隨即趕到成大醫院接回母親，結束24天後的「奇幻流浪」。

警方表示，失蹤婦人新園鄉住家附近並無監視器，擴大調閱附近路口監視器也未發現其行經路線，警方再利用車輛辨識系統，調閱辛女所騎車號，發現3月14日最後消失地點在屏東縣內埔鄉及瑪家鄉，但內埔分局無受理協尋人口案件，家人也透過臉書力量PO文分享協尋訊息，但均無所獲。

警方研判婦人可能繼續往高雄市方向行進，協請高雄市警局調閱車輛辨識系統得知，發現3月14日22時許曾出現在美濃區成功路附近，所長吳東儒指派警員蔡明育、黃志煜前往該處調閱監視器仍無所獲，員警再持照片沿路查訪鄰近商家；有商家表示，先前曾看過疑似婦女在附近出現過，研判繼續往台南市行進。

警方持續調閱車輛辨識系統及上網查詢各縣市通報，昨晚查知9日上午台南市政府警察局第5分局開元派出所受理身分不明路倒婦人送醫救護案，在台南市成大醫院治療中，員警調閱相片並通知報案人前來指認，婦人兒子指認無誤，警方代聯繫成大醫院社工室協助照顧，院方回報婦人補充養份後和休息後身體無礙，家屬隨即到成大接回母親；警方提醒，為預防失智者走失，請申請配掛預防走失手鍊的愛心手鍊。