新北黃姓婦人不戴口罩搭公車還襲警 交通局慰問致意

新北市一名50多歲黃姓婦人昨天搭公車不願戴口罩，駕駛停車並向蘆洲派出所報警，婦人依然不願意配合，並涉嫌出手攻擊員警。員警制伏黃婦押回偵詢後，依傷害、妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。交通局今天上午和公車業者到派出所探視受傷員警慰問

新北市從4月3日實施搭乘大眾運輸強制戴口罩，一周來有1099名乘客經公車司機勸導後戴口罩，但依然有702人拒絕配合被拒載。

警方調查，黃姓婦人從五股搭上三重客運785路公車，上車時未戴口罩，駕駛數度勸導無效，就把公車停靠在蘆洲區中山二路，打電話報警，蘆洲警分局蘆洲派出所3名員警到場勸導，婦人出手扯下其中一名警員口罩，警員左臉頰被抓傷約10公分。

交通局長鍾鳴時表示，新北公車每天有83萬8千名乘客搭乘，實施搭公車強制戴口罩7天以來，僅萬分之3民眾未戴口罩搭車。702名乘客不願意戴口罩被拒載，其中695人選擇不搭車，另有7件報警處理，昨天有2件報警，首次發生民眾不戴口罩還出手攻擊員警。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，黃姓婦人除刑事部分被法辦；有關違反傳染病防治法部分也由警方登錄黃的年籍、事由供衛生局裁罰，交通局已請業者提供行車記錄器等資料協助判定。