影／悍婦不戴口罩硬想搭公車 鮮肉警勸說慘遭攻擊破相

新北市五股一名婦人，昨日上午搭乘公車前往蘆洲，途中因她未戴口罩又在車上嚷嚷，遭司機勸說，沒想到婦人不聽勸，司機只好請員警到場協助，沒想到婦人質疑員警是詐騙集團，不願配合回派出所筆錄，還當場扯下其中一名員警的口罩、攻擊警察，造成該警員臉部破相，立即被其他員警壓制，依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

襲警的黃姓婦人（60歲），昨日上午從五股搭乘785路公車前往蘆洲，因為沒戴口罩遭司機勸說，沒想到婦人完全不配合，司機無奈只好報警求助，員警到場後希望婦人配合，但黃婦不理會司機及員警的要求，認為自己被刁難找麻煩、不斷大聲嚷嚷，員警只好要求她下車。

警方向黃婦表示，搭乘公車不配合戴口罩已違反傳染病防治法規定，需配合回派出所筆錄，但黃婦竟當場嗆員警「假警察、詐騙集團」，隨即扭頭就要逃離現場，其中一名蘆洲派出所警員陳克軒（30歲），立即上前抓住婦人的背包以免她逃逸。

黃婦轉身就對著員警狂罵「你們以為在拍電影啊！？我懷疑你是假警察啦」，隨即就出手對警察進行攻擊，還直接扯下陳姓員警臉上的口罩，指甲當場刮傷臉頰造成破相，一旁員警見狀為防止婦人繼續攻擊，立即將她壓制上銬。

黃姓婦人不僅違反傳染病防治法要遭警方移請新北市衛生局開罰，還因為攻擊員警而背上傷害及妨礙公務的刑事責任，警方詢後依法將婦人移送新北地檢署偵辦；警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具應戴口罩，配合工作人員指揮，以免造成自身及他人不便。