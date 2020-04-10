詐欺通緝犯連續謊報身分三次都過關 第四次栽在桃園警

楊梅警方昨天凌晨巡經楊梅新農街時，發現2名男子看見警車時急忙跑進民宅，覺得可疑便下車盤查，其中1名年約20多歲的男子稱忘記身分證字號，也沒有帶身分證，竟謊報他人姓名及出生年月日，遭員警以臉部辨識系統識破男子為目前正被通緝中的26歲翁姓詐欺犯，還在他的包包內發現一小包K他命，於是將翁男帶回派出所偵辦。

經查翁男為詐欺車手集團一員，日前在台四處行騙，前後遭高雄地檢署、新竹地檢署、新北地檢署、臺南地檢署及橋頭地方法院發佈通緝，這次一被警方抓到至少須入監服刑7年10個月，後續案件仍需開庭等待法院判刑。

楊梅警方表示，昨天凌晨楊梅分局草湳派出所員警於新農街巡邏時，見2名黑衣男子穿越馬路走進一處民宅，見警車經過時急忙進入，察覺可疑辨下車盤查身分，其中1名男子辯稱忘記身分證字號，沒有帶身分證件，只報出姓名及出生年月日，員警依此查出他為黃姓男子，但核對該人長相與所報黃的國民身分證照片神韻仍有些許差異，便請他拿掉眼鏡，以人臉辨識系統辨識身分。

男子見警方起疑，急忙說自己換過身分證字號及住址，所以沒有記不起來，也沒有謊報家人的身分，經過5分鐘的溝通後黃男才甘願拿下眼鏡接受辨識，果然一下子就查出男子實際身分為因詐欺案已遭地檢署發佈通緝中26歲翁姓嫌犯。

此時翁男仍極力否認，故作鎮定說自己就是黃姓男子，員警請其從手持的包包中拿出身分證明文件時，翁男仍辯稱並無攜帶證件，之後快速打開包包拉鍊後，員警還發現包包內藏有一小包K他命，於是就先把翁男帶回派出所偵辦。

返回派出所後翁男仍辯稱自己是黃，員警告誡如仍持續謊報身分將會觸法時，翁男才鬆口坦承。當員警將他上銬逮捕要搜身時，翁男眼見紙包不住火，更自行從右腳鞋內取出一小包K他命毒品交給警方。