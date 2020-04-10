快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄夫妻為賞雲海勇闖深山 機車受困林道險落山谷

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳姓夫妻誤入高中林道導致車子受困險些摔落山谷，所幸最後有驚無險。記者徐白櫻／翻攝
陳姓夫妻誤入高中林道導致車子受困險些摔落山谷，所幸最後有驚無險。記者徐白櫻／翻攝

高雄市陳姓夫婦共乘機車出遊桃源山區欣賞雲海，兩人路況不熟，在高中林道上連人帶車掉入林道塌陷處，所幸機車卡在下陷處未翻落山谷，山區員警攜帶繩索拉起機車，陳姓夫婦結束一場深山驚魂記。

六龜警分局指出，家住高雄市區的陳姓夫妻利用假日出遊南橫山區，兩人共乘一輛機車，為看雲海美景進入桃源區高中林道，兩人不知林道崎嶇難行，人車失控陷入道路塌陷處，兩人及時逃生，機車受困無法下山。

六龜分局警備隊副隊長邱棟樑及警員莊宇傑巡邏高中林道，陳妻急忙向員警救助。邱棟樑通報高中派出所值班員警攜帶繩索上山支援，三人以樹木當支撐點，合力將卡在塌陷處的機車拉起。

警方表示，陳姓夫婦車受困人未受傷，可說十分幸運，八八風災後，山區很多林道路況不佳，民眾出遊應注意訊息，不要為觀光誤入危險路徑。

警方攜帶繩索前往林道設法吊車。記者徐白櫻／翻攝
警方攜帶繩索前往林道設法吊車。記者徐白櫻／翻攝
高市陳姓夫妻騎車出遊，誤入崎嶇難行的林道受困山上。記者徐白櫻／翻攝
高市陳姓夫妻騎車出遊，誤入崎嶇難行的林道受困山上。記者徐白櫻／翻攝

六龜 高雄市

延伸閱讀

影／南投武界絕美 同時現雲海、琉璃光和銀河奇景

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍

相關新聞

影／悍婦不戴口罩硬想搭公車 鮮肉警勸說慘遭攻擊破相

新北市五股一名婦人，昨日上午搭乘公車前往蘆洲，途中因她未戴口罩又在車上嚷嚷，遭司機勸說，沒想到婦人不聽勸，司機只好請員警...

影／趁疫情蔓延假賣口罩真騙錢 4男女賺國難財落網

新冠肺炎疫情蔓延，卻有不肖者趁機在網路上，以假賣口罩手法騙錢，網友信以為真，匯款後未收到口罩，反而臉書即遭對方封鎖，才向...

幼兒遭托育人員拉扯撞到嬰兒床 身上多處瘀傷家長通報

台南市永康區一間托嬰中心爆出有托育人員不當照顧，家長7日將幼兒接回家之後才發現他身上有多處瘀傷，隔天立即結束收托、帶幼兒...

失智婦人騎機車屏東走失 流浪24天台南路倒才被尋獲

屏東縣東港分局興龍派出所3月17日受理蔡姓男子報案，指68歲羅患失智症的母親3天前自家中騎機車外出後即未返家，警方調閱相...

新北黃姓婦人不戴口罩搭公車還襲警 交通局慰問致意

新北市一名50多歲黃姓婦人昨天搭公車不願戴口罩，駕駛停車並向蘆洲派出所報警，婦人依然不願意配合，並涉嫌出手攻擊員警。員警...

詐欺通緝犯連續謊報身分三次都過關 第四次栽在桃園警

楊梅警方昨天凌晨巡經楊梅新農街時，發現2名男子看見警車時急忙跑進民宅，覺得可疑便下車盤查，其中1名年約20多歲的男子稱忘...

高雄夫妻為賞雲海勇闖深山 機車受困林道險落山谷

高雄市陳姓夫婦共乘機車出遊桃源山區欣賞雲海，兩人路況不熟，在高中林道上連人帶車掉入林道塌陷處，所幸機車卡在下陷處未翻落山...

U值媒／對廢死團體的幾個叩問

廢死議題在台灣一直是一個正反兩方針鋒相對，絲毫沒有退讓空間的社會議題，這個問題沒有標準答案，端看你用什麼角度，什麼立場去看待這個問題。每次有死刑犯被政府槍決，廢死團體就會膝反射的出來抨擊政府，憑什麼去剝奪一個人的生命，但我不解的是，那些因為隨機殺人而命喪街頭的無辜的人，被剝奪生命的時候，廢死團體從來不會出來講兩句話，我不反對殺人者也有人權，但被殺的人，卻連活下去的權利都沒有，廢死團體有站在被害者跟被害者的家人的立場，去思考過這個問題嗎？今天翁仁賢如果是廢死聯盟執行長林欣怡的哥哥，不管他有沒有精神方面的疾病，一把火奪去了六個家人的性命，你還能義正詞嚴地站在殺人犯那一邊，死命捍衛廢死的價值嗎？

農民遭青竹絲毒蛇咬到命危 警車開道7分鐘急送醫救命

嘉義縣中埔鄉陳姓農民2日下午採收香蕉，突遭劇毒毒蛇青竹絲咬到左手掌，情況危急，陳姓農民兒子著急開車到頂六派出所求救，警車...

登山客鎮西堡賞神木不慎摔傷骨折 警消抬擔架走1.5小時救援

一名黃姓登山客昨天至尖石鄉鎮西堡神木群觀遊覽，不慎滑倒摔傷，左腳踝疑似骨折，其他同行登山客立刻報警求救，並先輪流將黃姓傷...

稱科技公司居家上班 女險被騙收50萬貨款淪車手

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不少公司採行居家上班，基隆市警局刑大發現，最近詐騙集團利用疫情民眾求職打工趁機詐騙，讓一名女子險...

板橋小5男童離奇墜樓一度命危 現況曝光

新北市板橋區一名小5男童上月31日放學後，被老師發現從5樓墜落至1樓地面，一度傳出有生命危險，雖男童家人指出，有3人將兒...

熱門新聞

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

酒店停業 小姐傻眼：要怎麼活？

影／北市酒店女公關確診疑疫調不實 陳時中：她有難言之隱

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

影／傳酒店女公關確診 全國酒店舞廳9日起停止營業

館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。