高雄夫妻為賞雲海勇闖深山 機車受困林道險落山谷

高雄市陳姓夫婦共乘機車出遊桃源山區欣賞雲海，兩人路況不熟，在高中林道上連人帶車掉入林道塌陷處，所幸機車卡在下陷處未翻落山谷，山區員警攜帶繩索拉起機車，陳姓夫婦結束一場深山驚魂記。

六龜警分局指出，家住高雄市區的陳姓夫妻利用假日出遊南橫山區，兩人共乘一輛機車，為看雲海美景進入桃源區高中林道，兩人不知林道崎嶇難行，人車失控陷入道路塌陷處，兩人及時逃生，機車受困無法下山。

六龜分局警備隊副隊長邱棟樑及警員莊宇傑巡邏高中林道，陳妻急忙向員警救助。邱棟樑通報高中派出所值班員警攜帶繩索上山支援，三人以樹木當支撐點，合力將卡在塌陷處的機車拉起。