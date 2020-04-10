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高雄夫妻為賞雲海勇闖深山 機車受困林道險落山谷
高雄市陳姓夫婦共乘機車出遊桃源山區欣賞雲海，兩人路況不熟，在高中林道上連人帶車掉入林道塌陷處，所幸機車卡在下陷處未翻落山谷，山區員警攜帶繩索拉起機車，陳姓夫婦結束一場深山驚魂記。
六龜警分局指出，家住高雄市區的陳姓夫妻利用假日出遊南橫山區，兩人共乘一輛機車，為看雲海美景進入桃源區高中林道，兩人不知林道崎嶇難行，人車失控陷入道路塌陷處，兩人及時逃生，機車受困無法下山。
六龜分局警備隊副隊長邱棟樑及警員莊宇傑巡邏高中林道，陳妻急忙向員警救助。邱棟樑通報高中派出所值班員警攜帶繩索上山支援，三人以樹木當支撐點，合力將卡在塌陷處的機車拉起。
警方表示，陳姓夫婦車受困人未受傷，可說十分幸運，八八風災後，山區很多林道路況不佳，民眾出遊應注意訊息，不要為觀光誤入危險路徑。
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