影／趁疫情蔓延假賣口罩真騙錢 4男女賺國難財落網

新冠肺炎疫情蔓延，卻有不肖者趁機在網路上，以假賣口罩手法騙錢，網友信以為真，匯款後未收到口罩，反而臉書即遭對方封鎖，才向警方報案。高雄市警方查獲4名男女，分別在臉書上刊登賣口罩訊息，還在訊息上載明「禁詐騙」，騙16名網友上當，全案依詐欺嫌移送法辦。

警政署165反詐騙專線統計，詐騙集團利用臉書、Line訊息，在網路散播販賣口罩訊息，讓網購者私下匯款交易，收款後封鎖帳號不出貨，2月起，全國已至少970人受騙，高雄市至少有78人受騙。

據了解，李姓男子（34歲）曾涉及詐欺，他在3月中旬，國內因疫情蔓延，坊間一陣口罩荒，便趁政府實施口罩2.0之際，在臉書涉嫌以假帳號，刊登「買賣口罩，禁詐騙」訊息，以3盒1000元騙網購者買口罩，到4月8日在彰化縣北斗鎮被捕，他已利用陳姓親友手機門號，涉嫌詐騙12名網購者。