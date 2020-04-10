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影／趁疫情蔓延假賣口罩真騙錢 4男女賺國難財落網
新冠肺炎疫情蔓延，卻有不肖者趁機在網路上，以假賣口罩手法騙錢，網友信以為真，匯款後未收到口罩，反而臉書即遭對方封鎖，才向警方報案。高雄市警方查獲4名男女，分別在臉書上刊登賣口罩訊息，還在訊息上載明「禁詐騙」，騙16名網友上當，全案依詐欺嫌移送法辦。
警政署165反詐騙專線統計，詐騙集團利用臉書、Line訊息，在網路散播販賣口罩訊息，讓網購者私下匯款交易，收款後封鎖帳號不出貨，2月起，全國已至少970人受騙，高雄市至少有78人受騙。
據了解，李姓男子（34歲）曾涉及詐欺，他在3月中旬，國內因疫情蔓延，坊間一陣口罩荒，便趁政府實施口罩2.0之際，在臉書涉嫌以假帳號，刊登「買賣口罩，禁詐騙」訊息，以3盒1000元騙網購者買口罩，到4月8日在彰化縣北斗鎮被捕，他已利用陳姓親友手機門號，涉嫌詐騙12名網購者。
曾經在網路涉及販賣奶粉詐欺案的黃姓女子（36歲）手法雷同，她更早在2月便在涉嫌在臉書，刊登賣口罩訊息，利用鄭姓男子的銀行帳戶當人頭帳戶，騙了4名網購者，4月9日，高雄市刑大偵五隊在高雄市小港區宏平路逮捕她到案。
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