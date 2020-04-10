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網路販賣口罩詐騙頻仍 高市警法辦阻歪風

中央社 / 高雄10日電

新冠肺炎疫情延燒，也頻傳網路販賣口罩詐騙，高雄市警察局刑警大隊今天宣布破獲2起詐騙案，依詐欺罪嫌送辦，並呼籲被害人勇於出面檢舉，遏阻網路詐騙歪風。

高市刑警大隊指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，警方發現民眾為貪圖一時便利，在網路上購買口罩而被詐騙後，組成專責查緝小組偵辦。

專責查緝小組分析網路詐騙資料，跟監、埋伏分別鎖定李姓男子等4名犯嫌，並報請高雄地檢署、橋頭地檢署指揮偵辦，兵分兩路前往高市小港區、彰化縣北斗鎮等地，查獲4人到案，搜索查扣犯案手機等相關物證。

專責查緝小組查出被害人是透過臉書（Facebook）得到相關販賣口罩訊息後，雙方私下以通訊軟體聯繫，連絡口罩購買、匯錢等事宜，且犯嫌為規避警方查緝，事前先取得人頭金融帳戶作為被害人匯款之用，等被害人匯款至人頭金融帳戶後，犯嫌即編造各種理由聲稱無法出貨，被害人因遲遲未收到貨品而驚覺受騙。

警方初步清查2起網路販賣口罩詐騙案被害者16人，初估金額約新台幣5萬6000元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，販賣相關醫療用口罩必須有藥商許可，沒有許可販賣即違反藥事法。民眾也不要透過社群網站或通訊軟體購買口罩，臉書不是購物平台，也不要透過通訊軟體私下交易。有購買口罩而遭詐騙者，可向高市刑警大隊偵五隊十四分隊07-7193678通報。

另外，警方也提醒口罩實名制不會透過電話聯絡和用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結，如果接到陌生電話聯繫預購口罩情事，請立刻掛斷並撥打165反詐騙專線查詢。

口罩 詐騙

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