農民遭青竹絲毒蛇咬到命危 警車開道7分鐘急送醫救命
嘉義縣中埔鄉陳姓農民2日下午採收香蕉，突遭劇毒毒蛇青竹絲咬到左手掌，情況危急，陳姓農民兒子著急開車到頂六派出所求救，警車開導7分鐘送醫救治，保住生命，今天陳姓農民帶兒子向救命員警感謝。
警方說，2日下午4點57分，中埔鄉陳姓鄉民開車載父母親，跑入頂六派出所內求援，指稱64歲父親到義仁村檨仔林香蕉園，採收香蕉時，遭毒蛇青竹絲咬傷左手掌。
因碰上清明節連假及阿里山花季，旅遊車潮眾多，正值下山時段台18線阿里山公路上，各主要道路車流量非常大，走走停停，恐怕父親延誤就醫，請求警方巡邏車協助開道送醫。
頂六派出所值班警員賴美廷及所長陳宏甲，立即以無線電，呼叫交整勤務警員陳性瑤返所，以巡邏車開啟警鳴器協助開道，7分鐘內平安護送到嘉義市聖馬爾定醫院就醫。陳父經醫院治療及注射血清後已無大礙，出院後父子2人到頂六派出所內，再三感謝警方為民服務，保住生命。
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