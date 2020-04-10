登山客鎮西堡賞神木不慎摔傷骨折 警消抬擔架走1.5小時救援

一名黃姓登山客昨天至尖石鄉鎮西堡神木群觀遊覽，不慎滑倒摔傷，左腳踝疑似骨折，其他同行登山客立刻報警求救，並先輪流將黃姓傷者背至距離登山口1.5公里處河谷，再由警消徒手搬運擔架送至鎮西堡登山口，登山客與警消花了2個多小時，成功將黃姓傷者送上救護車前往醫院接受治療。

警方表示，昨天下午3點多泰崗派出所接獲通報，登山客緊急求救電話，表示一行人前往尖石鄉鎮西堡神木群觀遊覽，黃姓團員不慎滑倒摔傷，導致左腳踝疑似骨折，所長劉約忠認為事態嚴重，立即派遣警員李定宸、蔡坤政2人攜帶裝備趕往鎮西堡登山口，3點50分與消防人員會合入山。

警消到登山口時看到登山隊有一成員已在等候，他告知救援人員賞成員在3公里處跌倒骨折，登山隊成員已先輪流背傷者至距離登山口1.5公里處河谷，因地形高低起伏落差甚大，加上路幅窄小又彎曲，無擔架協助很難行進。

警消人員依照該登山客指引，在4點30分時到達河谷與傷者會合，當時黃姓傷者骨折處已充血紅腫、非常痛苦，為了早點將傷者送醫治療，且若時間越晚山區氣溫將驟降，迷霧也會干擾視線，增加救援難度，因此警消沒有休息就立刻將傷者固定在擔架，以合力輪流拉抬擔架方式，在崎嶇山路行進，終於在6點成功將傷者送至鎮西堡登山口，再由119救護車轉送竹東榮民醫院救治。