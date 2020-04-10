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利用疫情稱科技公司居家上班 騙收50萬貨款女險淪車手

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
詐騙集團假冒科技公司，謊稱居家上班，誘騙一女到基隆車站附近向廠商收取50萬元貨款，險淪車手。記者游明煌／攝影
詐騙集團假冒科技公司，謊稱居家上班，誘騙一女到基隆車站附近向廠商收取50萬元貨款，險淪車手。記者游明煌／攝影

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不少公司採行居家上班，基隆市警局刑大發現，最近詐騙集團利用疫情民眾求職打工趁機詐騙，讓一名女子險些成為車手共犯。一女在網上應徵某科技公司職員，被要求因防疫得居家上班，但突有1天被派去向廠商收取50萬元貨款，女子越想越可疑向警求助，警方正追查幕後集轉，呼籲居家上班民眾小心此詐騙手法。

警方調查，一名年輕女子近日在臉書某社群求才社團得知有應徵業務助理工作機會，私訊應徵，這家公司對外假冒是某某科技股份有限公司，該女GOOGLE查詢確實為政府合法立案之公司，不疑有他，對方假冒科技公司人員和女子連絡。

警方說，假科技公司人員利用疫情需要誑騙求職女子，指稱因防疫期間，公司採居家上班方式，不便進入辦公室工作，避免空殼公司曝光，她上班幾日後，對方有一自稱主管的人，要求女子到基隆車站附近向廠商收取50萬元貨款，並告知可從中取出1萬元作為車資與零用金，餘款再請她交付公司會計人員。女子事後越想越可疑，打電話求助，警方查證發現遇到詐騙集團，讓她嚇了一跳，差點就淪為車手。

刑事警察刑大副大隊長沈瑞坤今天說，隨著疫情升溫，許多公司行號採行居家辦公以有效防疫，詐騙集團趁此機會伺機而動，以不實話數，對涉世未深的應徵工作者進行詐騙，甚至利誘，讓許多不知情求職者，誤入求職詐騙陷阱，恐淪為詐騙車手而不自知。

沈瑞坤建議，求職民眾應透過各地就業服務站或人力銀行網站，尋找具營利事業登記的公司職缺，最好不要在交友網站或社群團體被不合常理的優渥條件欺騙吸引，容易誤觸求職詐騙陷阱。

詐騙集團 求職 疫情

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