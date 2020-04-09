板橋小5男童離奇墜樓一度命危 現況曝光
新北市板橋區一名小5男童上月31日放學後，被老師發現從5樓墜落至1樓地面，一度傳出有生命危險，雖男童家人指出，有3人將兒子推下樓，但因校內監視器沒有拍到事發畫面及可疑人士進入校園，男童也因無法說話，難以釐清案情，所幸今傳出好消息，新北市教育局表示，男童已從加護病房轉至普通病房，近期可望出院，後續學校也將全力配合警方調查。
據了解，男童是學校體育班排球校隊隊員，雙親都在學校任職，3月31日男童放學後留校練球，傍晚教練集合隊員時，發現男童書包在、人卻不見了，在校內搜尋後，發現他倒臥在溜滑梯旁的地面上，附近還有斷落樹枝，趕緊將他送醫。
家屬在醫院詢問男童事發狀況時，男童由於傷勢嚴重，僅能以點頭或搖頭方式表達，據家屬推測，有3人涉嫌將男童推落墜樓，而男童並不認識這3人；事發當晚，男童更一度病危，有右側氣胸、血胸等狀況。
事後男童家人在臉書爆料公社PO文，由於校方只有男童墜落到一樓瞬間的監視器影片，沒有五樓事發現場畫面，而且也找不到肇事者，希望附近住戶家中若有監視器拍到當時影像，能夠提供線索，協助釐清案情；PO文一出，引起社會大眾譁然，全案也因此曝光。
新北市警板橋分局表示，墜樓案件發生後，警方隨即派員到場採證，目前尚未發現有外力介入的跡證，校方監視器也未拍到可疑人物進出校園；因家屬質疑學童遭人推落墜樓，受傷學童還無法說話還原詳情，還需深入調查才能釐清案發原因。
男童經在加護病房多日觀察後，今日也傳出好消息，教育局表示，男童已於4月5日從加護病房轉至普通病房，亦能開始進食，9日身體也漸漸恢復，針管陸續拔除，近期可望出院。
教育局說，本案正由警方持續偵辦中，校方將全力配合警方調查，以釐清學生墜樓原因；教育局將以學生恢復健康為最優先，後續將協助處理學生平安保險、復學及輔導學生等事宜，並盡力給予家屬最大協助
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