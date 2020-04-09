影／板橋警擴檢KTV 民眾說：都有保持安全距離
中央流行疫情指揮中心宣布即日起酒店和舞廳全面暫停營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，擔心部分業者旗下小姐轉往KTV，新北市板橋警分局今晚針對轄區的連鎖KTV臨檢，其中星聚點只有8間包廂，錢櫃則28間包廂有客人，警方逐間臨檢，民眾也十分配合，有人說，「都有保持安全距離。」
中央流行疫情指揮中心今日天宣布，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業，也呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，但擔心部分業者旗下小姐轉往KTV，警方也針對轄區多間連鎖KTV展開威力臨檢。
為落實配合政府防疫工作，板橋警分局今日晚間配合實施全國性的舞廳、酒店營業場所停業清查，板橋地區並無大型酒店等消費場所，員警晚上9時30分在分局禮堂勤教後，大陣仗前往轄區的KTV執行臨檢，逐一針對包廂消費顧客清查身分，是否有居家檢疫及居家隔離身分的民眾外出趴趴走。
部分業者私下表示，疫情期間上門的顧客確實少了許多，儘管店家都有配合充分做好防疫措施，但很多原本常來的老顧客，擔心因此莫名染上新冠病毒，這陣子都待在家中少出門消費，連一旁排班的計程車司機都感受到這股業界寒冬，計程車司機說，過去一晚排班可以往返載客好幾趟，現在載到二趟已經算不錯了。
臨檢的板橋員警都戴上口罩、手套，入場前也接受店家量額溫，在業者帶領下，針對包廂內的顧客逐一盤查身分，除了要求消費民眾出示證件外，也確實檢查是否有通報居家檢疫及隔離的民眾。
警方說，防疫作戰是非常時期，各項中央流行疫指揮中心的防疫措施，需要業者的配合與民眾的遵守，警察機關也會全力配合並落實執行，在此也呼籲民眾，防疫期間盡量待在家中，避免前往人潮聚集的場所、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。而員警也會落實勤務執行，杜絕業者心存僥倖規避，不讓防疫工作產生破口，確保國人的健康。
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