酒店舞廳停止營業 台中金錢豹海派紫爵酒店大門深鎖

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布即日起全台酒店、舞廳全面停止營業，震撼了中部特種營業業者，台中地區知名的金錢豹、海派、紫爵等酒店業者，雖感無奈，不知如何面對接腫而來的租金、幹部少爺小姐的生計，唯有咬緊牙根，配合政府的政策。

新冠肺炎來襲，台中地區知名的金錢豹、海派、紫爵等多家酒店，生意一落千丈，讓業者個個「哎哎叫」，各家停業少則一周多則十四天，停業後甫於清明節後開張，今天疫情中心宣布全面停止營業，業者面對遙遙無期的停業，不知如何是好。