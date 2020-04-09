酒店舞廳停止營業 台中金錢豹海派紫爵酒店大門深鎖
中央流行疫情指揮中心今天下午宣布即日起全台酒店、舞廳全面停止營業，震撼了中部特種營業業者，台中地區知名的金錢豹、海派、紫爵等酒店業者，雖感無奈，不知如何面對接腫而來的租金、幹部少爺小姐的生計，唯有咬緊牙根，配合政府的政策。
新冠肺炎來襲，台中地區知名的金錢豹、海派、紫爵等多家酒店，生意一落千丈，讓業者個個「哎哎叫」，各家停業少則一周多則十四天，停業後甫於清明節後開張，今天疫情中心宣布全面停止營業，業者面對遙遙無期的停業，不知如何是好。
以往各家知名酒店，每到晚間總是人潮不斷，運將載著紅牌小姐、亮麗的傳播妹來上班，酒客駕著進口轎車前來，但下午宣布全國酒店、舞廳停止營業，今晚的氣氛有別往昔，酒店大門深鎖，格外冷清。
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