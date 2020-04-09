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跨足3家酒店員警直呼「好危險」業者：近期將「個體化」經營
台北市知名酒店小姐潔西（花名）驚傳確診新冠肺炎，為境內確診第379案例，有知情人士透露，「潔西」上周上3天班，行跡跨足3家不同酒店，有警員一聽直呼「好危險」，擔憂上周臨檢過該3家酒店。酒店業者透露，近期將朝「個體化」方向經營，盼度過歇業寒冬。
知情者說，「潔西」上周2、5、6上三天班，上班地點跨足3家酒店，上周5上班時發燒，隔天被酒店主管勸返家休息，但病況未好轉，至醫院檢驗後，前天確診。
知情者透露，「潔西」非常搶手，因她身材瘦高，有著大眼、長腿、瓜子臉、長捲髮，輪廓也很深，非常像混血兒。
有酒店業者說，目前規畫由經紀安排小姐至錢櫃、好樂迪等場所接單，要求客人用喊價方式一次買足時間，「以前透過酒店當平台，現在不受店面約束，全部個體化，市場有需求，就可以供，盼能熬過寒冬」。
有員警聽聞「潔西」上班地點跨足3家酒店，嚇得直說「好危險」，因酒店密閉空調，1次臨檢至少1小時，非常擔心被傳染。
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