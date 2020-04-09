影／小黃疑A柱擋視線 左轉撞倒交通指揮員警

計程車司機鄒姓男子日前駕車行經新北市中和區，左轉時未注意路中央有制服員警指揮交通，從後方直接撞上，導致員警頭部及背部撞挫傷。肇事的鄒姓司機供稱，當時下雨加上轉彎，視線被A柱擋到才不慎撞上，被依違反道交條例開單告發並吊銷駕照，還必須接受道路交通安全講習。

中和警分局交通組長莊博丞今天表示，中原派出所24歲趙姓員警於本月6日下午6時許，在中和區建一路與建康路口，與義交一起執行交通疏導勤務時，遭40歲鄒姓男子駕駛計程車從後方追撞。

小黃司機鄒男供稱，當時正在下雨且天色已黑，左轉時視線被A柱擋住，才不慎撞上站在路中央指揮交通的趙姓員警，造成趙員頭、背部受傷紅腫，送醫初步檢查無外傷，目前輪休在台大醫院持續接受檢查。