影／小黃疑A柱擋視線 左轉撞倒交通指揮員警
計程車司機鄒姓男子日前駕車行經新北市中和區，左轉時未注意路中央有制服員警指揮交通，從後方直接撞上，導致員警頭部及背部撞挫傷。肇事的鄒姓司機供稱，當時下雨加上轉彎，視線被A柱擋到才不慎撞上，被依違反道交條例開單告發並吊銷駕照，還必須接受道路交通安全講習。
中和警分局交通組長莊博丞今天表示，中原派出所24歲趙姓員警於本月6日下午6時許，在中和區建一路與建康路口，與義交一起執行交通疏導勤務時，遭40歲鄒姓男子駕駛計程車從後方追撞。
小黃司機鄒男供稱，當時正在下雨且天色已黑，左轉時視線被A柱擋住，才不慎撞上站在路中央指揮交通的趙姓員警，造成趙員頭、背部受傷紅腫，送醫初步檢查無外傷，目前輪休在台大醫院持續接受檢查。
由於鄒男酒測值為零，警方依道路交通管理處罰條例第61條「撞傷正在執行勤務中之警察」告發駕駛鄒姓男子及吊銷駕照、並可處9萬元以上，15萬元以下罰鍰，還要接受道路交通安全講習。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言