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水龍頭水有怪味 查看水塔才知遭倒大量排泄物、廢棄物

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發覺水龍頭流出的水有異味，查看才發現水塔被倒入大量廢棄物。圖擷自爆料公社
網友發覺水龍頭流出的水有異味，查看才發現水塔被倒入大量廢棄物。圖擷自爆料公社

日前一名網友發覺水龍頭流出的水有異味，但房東詢問自來水公司都沒問題，於是檢查水塔，沒想到卻在水塔內發現大量廢棄物，包括煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘等，而大樓的住戶都已使用污染過的水源許久，讓他超級傻眼。

今（9日）一名網友在臉書社團「爆料公社發文表示，約兩個月前陸續有房客察覺水龍頭流出的水有異味，對此房東也詢問自來水公司是否這次配水中的氯含量較高，導致異味，但得到回覆是正常，原PO心裡雖然覺得奇怪但只好繼續使用。

直到昨（8日）有房客再次向房東提出自來水有異味的問題，房東只好爬上頂樓檢查水塔但並無異狀，之後再到地下室水塔，檢查時卻發現水中有大量廢棄物，其中包括煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘等。

原PO表示，大樓的住戶都已經使用污染的水源許久，日常生活的刷牙、洗臉、洗澡、澆花、寵物使用等，甚至是煮飯和飲用水，已經嚴重影響到住戶們的生活與身體健康，其中還有住戶在前幾天因為上吐下瀉就醫。

事後找到兇手，是一名就讀研究所的原住戶，一問之下得知他因為租約到期，房東要求他清除堆放在地下室的垃圾，原以為垃圾減少是有履行承諾，結果他非但沒有妥善清理，還直接全部丟入水塔中，但因為是老公寓的關係並沒有監視器，讓原PO氣憤發文「可以採取怎樣的法律途徑呢？做出這種事情，令人髮指且不可原諒」。

原PO更無奈表示，水塔是有加蓋的，但硬是被打開，還把房東要求應該要清除的垃圾都丟了進去，不知道是不是要報復。文章一出立刻引起網友熱烈討論並留言表示，「這真的誇張了，已經危害公共衛生！」、「就算是化糞池也不可以丟啊！讀這麼高，有屁用啊！」、「好噁心哦！」、「這報警處理作用不大，對他不痛不癢的，照他的生活態度來看，如果是我遭受這種一定狠狠教訓」、「因為是公共用水這樣丟東西有故意，意圖毒害他人嫌疑！至於告哪條，就要詢問社區律師了」。

大樓的住戶都已經使用污染的水源許久。圖擷自爆料公社
大樓的住戶都已經使用污染的水源許久。圖擷自爆料公社

房東 房客 廚餘 廢棄物 爆料公社

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