宜蘭工地女屍疑遭綑綁？警:遺體沾滿汙泥難辨待解剖

宜蘭羅東鎮某工地被野狗叼出一段小腿骨，嚇壞施工人員報警，今天又挖出沾滿汙泥的腐爛屍體。檢警勘驗，死者為一名年約60歲婦人，死亡時間至少1個月以上，屍骨大致完整；但手腳疑被綑綁，上半身遺骨有裂痕跡象，有可能遭殺害。

工地位於羅東鎮中正北路與倉前路口轉角、即羅東林區管理處與羅東靖廬舊址的中間，當地人來人往，是縣政府發包的市地重劃工程範圍。去年10月動工後施設圍籬，白天有工人、晚上關閉圍籬，為何工地內側的角落會出現死亡時間超過1個月以上的婦人遺體？讓人不解。

警方認為，當地濕氣重，死亡時間恐怕也不只1個月，正調閱工地周邊監視器，追查失蹤人口以釐清死者身分。

警方調查，7日下午有野狗叼了根不有物體在工地跑來跑去，原本不以為意，但隔天上午工人在野狗活動範圍，看見一段小腿骨，嚇壞了，馬上報警；今天又在附近挖出全身沾滿汙染的遺體，已呈現「屍蠟」現象，只黏了一點皮肉，幾乎剩下白骨，不小心移動屍塊即肢體四散，傳出是一起可怕的分屍案。

挖出遺骸的位置集中，僅小腿部分被野狗叼往別處，其他部位大致完整。警方研判並非分屍案，死亡年約60歲的婦人短髮、身材瘦小，身高約150公分。