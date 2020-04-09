影/配合新冠防疫 台南安平舞廳酒家停業

為防止防疫破口，中央流行疫情指揮中心發布全國酒店和舞廳停止營業，台南市長黃偉哲今晚率市政府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，包括台南和古都大舞廳、桃花紅酒家、春天酒店都配合防疫暫停營業。

黃偉哲今晚7點50分起，由市警察局長周幼偉等人陪同，先後到安平區台南大舞廳、桃花紅酒家和古都大舞廳視察，三家業者都貼出告示，配合政府防疫政策，今天起暫停營業，黃偉哲接著前往中西區錢櫃KTV，由市警二分局員警陪同，了解實名制情形，警方要求落實實名制，保持社交距離。

桃紅花吳姓女員工說，她也要工作養活家人，她們配合停業，希望市府一視同仁，要求其他業者也能配合。黃偉哲說，部分從事酒店或是舞廳業者沒有合法營業執照，因營業項目不符，市府可依違反營利事業法追究。

台南市政府經發局說，合法酒店或舞廳如不配合停業，可依紓困振興特別條例第16條第三項規定，違反中央流行疫情指揮中心指揮官依第七條規定實施之應變處置或措施，由市府開罰5萬元以上一百萬元以下罰鍰。