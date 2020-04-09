抓到人！美濃縱火嫌犯落網 不滿地面打滑點火燒枯葉
高雄美濃4日發生火燒山，一名男子涉嫌縱火畫面曝光引來外界關切。旗山警分局晚間發布新聞稿表示，涉案的傅姓男子已在傍晚5點半到案說明，全案偵訊中。傅嫌宣稱，不滿道路枯葉導致機車打滑才會點火焚燒枯葉，不知此舉會引發山林大火。
美濃黃蝶翠谷山區林地從4月4日起大火延燒3天，摧毀至少0.2公頃林地。外界原以為是掃墓點火不慎引發大火，不過鄰近路口錄下一名男子涉嫌在產業道路上乾燥枯葉點火，且後來還留在火場圍觀議論，縱火行徑引發眾怒。
林務局人員檢視路口監視畫面發現，4日下午1點46分，一名穿紫色上衣的中年男子騎機車經過產業道路，男子經過一棟廢棄民宅後未下車，彎下腰疑似在乾燥樹葉上點火，數秒後火勢愈來愈大，不久後有人通報林地起火。
林務局6日報案，但涉嫌縱火的嫌犯遲未到案。今天縱火畫面曝光後，警方表示，今天傍晚，員警前往涉嫌縱火的傅姓男子住處，傅男願意至派出所說明案情。傅男說，他常騎機車行經山區產業道路，因地面枯葉太多導致機車打滑摔倒，才會以打火機焚燒枯葉，不曉得會造成如此大災害。
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