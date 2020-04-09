家長控老師體罰女童致骨折 彰縣府：屬實將懲處

彰化縣傳出7歲女童被體罰導致手部骨折的意外，一名國小代理教師接受家長拜託，前往女童住處指導學習問題，遭女童家長指控體罰，女童身上有瘀傷、手部骨折，學校已進行調查。

彰縣教育處表示，接到學校通報後，已要求學校依法進行調查，如果老師真的有體罰情形，也要求學校懲處。

據指出，疑似體罰女童的教師在北彰化一所國小擔任代理教師，平時教學熱心，也經常幫忙輔導女童的功課，女童母親4月4日拜託老師來家裡幫忙指導學習上的問題，女童母親在住處1樓照顧嬰兒，老師則在2樓教導女童。

女童母親透露，當天老師原本要女兒抄寫課文，後來又叫女兒去廁所洗手，老師在廁所體罰女兒，一開始還不知道這麼嚴重，是女兒一直在喊手很痛，才發現女兒的手部骨折。

女童就讀的學校則說，不知道家長曾要老師去家裡幫忙輔導，一開始家長通知老師疑似體罰，詢問小朋友，小朋友回答是爸爸工作的工具掉下來，打到她的手才會受傷，後來才知道是體罰，老師在第一時間也否認體罰，但後來又改口。

縣府教育處指出，體罰事件還有很多需要釐清的地方，他們已要求學校調查清楚，確認責任歸屬。