縱火後留在現場看熱鬧 恐罹患「病態縱火症」

日前高雄美濃黃蝶翠谷山區火燒山疑似人為縱火引起，男子涉嫌用打火機點燃枯葉引發山林大火，事後還返回火場觀看消防人員救火。精神科醫師張軒瑋指出，縱火者可能是「病態縱火症」患者，參與災後處理會帶來滿足與愉悅感，應尋求專業協助。

農曆年後，高雄山區頻傳火燒山，不少林地是林務局管轄的國有林班地。林務局屏東林管處懷疑有人為縱火，依情節輕重提供破案獎金，一般舉報破案者每案發給10萬元以內破案獎金，若情節重大者，獎金提高至100萬元。

4月4日美濃黃蝶翠谷山區的林地大火延燒3天，摧毀至少0.2公頃林地，外界原以為是掃墓用火不慎引發大火，不過鄰近路口監視器錄下疑似縱火畫面，一名男子在產業道路上乾燥枯葉點火，而且後來還留在火場圍觀議論，縱火行徑引發眾怒。

義大醫院精神科主治醫師張軒瑋指出，去除金錢、報復與湮滅證據等縱火因素，嫌犯若在縱火後刻意去注意後果與情境，就是人留在現場觀看災後情況，享受前中後過程產生的愉悅，這類嫌犯可能是病態縱火症患者，自身有衝動控制與行為規範問題。