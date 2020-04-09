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縱火後留在現場看熱鬧 恐罹患「病態縱火症」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
縱火嫌犯離去後，火勢愈來愈猛烈，高雄美濃茶頂山、九芎林一帶大火延燒3天才熄滅。記者徐白櫻／翻攝
縱火嫌犯離去後，火勢愈來愈猛烈，高雄美濃茶頂山、九芎林一帶大火延燒3天才熄滅。記者徐白櫻／翻攝

日前高雄美濃黃蝶翠谷山區火燒山疑似人為縱火引起，男子涉嫌用打火機點燃枯葉引發山林大火，事後還返回火場觀看消防人員救火。精神科醫師張軒瑋指出，縱火者可能是「病態縱火症」患者，參與災後處理會帶來滿足與愉悅感，應尋求專業協助。

農曆年後，高雄山區頻傳火燒山，不少林地是林務局管轄的國有林班地。林務局屏東林管處懷疑有人為縱火，依情節輕重提供破案獎金，一般舉報破案者每案發給10萬元以內破案獎金，若情節重大者，獎金提高至100萬元。

4月4日美濃黃蝶翠谷山區的林地大火延燒3天，摧毀至少0.2公頃林地，外界原以為是掃墓用火不慎引發大火，不過鄰近路口監視器錄下疑似縱火畫面，一名男子在產業道路上乾燥枯葉點火，而且後來還留在火場圍觀議論，縱火行徑引發眾怒。

義大醫院精神科主治醫師張軒瑋指出，去除金錢、報復與湮滅證據等縱火因素，嫌犯若在縱火後刻意去注意後果與情境，就是人留在現場觀看災後情況，享受前中後過程產生的愉悅，這類嫌犯可能是病態縱火症患者，自身有衝動控制與行為規範問題。

張軒瑋說，此類患者可能伴隨憂鬱症、物質使用障礙症（如酒精或毒品上癮）、行為規範障礙症（如攻擊行為、損壞與欺騙等）以及反社會人格等情況，家人與朋友應該要鼓勵就醫尋求專業人員介入與協助。

高雄美濃山區火燒山之前，紫衣男子騎乘機車四處閒晃。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃山區火燒山之前，紫衣男子騎乘機車四處閒晃。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃火燒山案情不單純，紫衣男子騎機車停在山徑上，疑似從口袋拿出打火機，隨後彎腰點燃枯葉。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃火燒山案情不單純，紫衣男子騎機車停在山徑上，疑似從口袋拿出打火機，隨後彎腰點燃枯葉。記者徐白櫻／翻攝

縱火 患者 大火

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