酒店舞廳暫停營業 周四是「領薪日」警界擔心轉單效應

中央流行疫情指揮中心宣布，即日起酒店、舞廳停止營業。消息一出，高雄市內相關業者都配合政府防疫政策，但來得突然，幹部也顯得錯愕。有警界人士認為，如果暫停營業，恐形成「轉單效應」，轉移到其他娛樂場所。

有業者說，高雄業者們幾乎配合全部暫停營業，不過，今天又適逢周四「領薪日」，不少小姐聽聞消息後，怨聲連連，多次表達不滿抗議。

曾在1月時因「舞小姐」而聲名大噪的金巴黎舞廳也說，全面配合中央指示，所有娛樂事業將開始停業，直到中央疫情指揮中心或有關單位宣布，才會復業。至於已經目前已經上班員工，將會請員工解散，返家休息。

有警界人士認為，暫停營業消息一出，原在酒店、舞廳的小姐恐轉為地下化，相對的叫傳播比例會增加，不在限制內的傳統小吃部、KTV可能因此出現轉單效應，顧客增多。

也有員警表達不同意見，酒店與一般小吃部「檔次、市場不同」，小姐應不至於到其他領域與同行「搶生意」。

針對防治新冠肺炎，警界人士擔心，若是這娛樂產業轉為到私人招待所、大樓住處，這些地方可能不會有嚴格量體溫、噴酒精動作，更容易成為「疫情破口」。