騎士擦撞聯結車鐵條貫穿頭胸身亡 司機：我第一天上班

屏東縣高樹鄉一名黃姓男子（46歲）昨天傍晚6時許，騎著機車行經里港鄉鐵店路時，一輛載著建築用鷹架的聯結車，正要停車進工廠，卻不慎與黃男發生擦撞。事發當時，用於搭建鷹架的鐵條直接貫穿黃男頭部與胸部，當場失去生命跡象，工廠人員見狀，立刻報警處理，警詢後，將聯結車駕駛依業務過失致死送辦。

據了解，洪姓男子（46歲）在昨天傍晚6時許，駕駛滿載建築用鷹架的聯結車停回工廠，疑似是車上所載的建築用鷹架長度過長，先是與同向道路騎著機車的黃男發生擦撞，隨後車上的搭建鷹架的鐵條，竟直接貫穿黃男的頭部與胸部，當場死亡。