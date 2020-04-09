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騎士擦撞聯結車鐵條貫穿頭胸身亡 司機：我第一天上班

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
洪姓男子（46歲）所駕駛的聯結車，疑似是車上所載的建築用鷹架長度過長，導致與機車騎士發生擦撞。記者陳弘逸／翻攝
洪姓男子（46歲）所駕駛的聯結車，疑似是車上所載的建築用鷹架長度過長，導致與機車騎士發生擦撞。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣高樹鄉一名黃姓男子（46歲）昨天傍晚6時許，騎著機車行經里港鄉鐵店路時，一輛載著建築用鷹架的聯結車，正要停車進工廠，卻不慎與黃男發生擦撞。事發當時，用於搭建鷹架的鐵條直接貫穿黃男頭部與胸部，當場失去生命跡象，工廠人員見狀，立刻報警處理，警詢後，將聯結車駕駛依業務過失致死送辦。

據了解，洪姓男子（46歲）在昨天傍晚6時許，駕駛滿載建築用鷹架的聯結車停回工廠，疑似是車上所載的建築用鷹架長度過長，先是與同向道路騎著機車的黃男發生擦撞，隨後車上的搭建鷹架的鐵條，竟直接貫穿黃男的頭部與胸部，當場死亡。

事發當下，洪男立刻下車查看，並由公司的人員報警，警方獲報到場後，先是對洪男實施酒測，發現並未喝酒。事後洪男表示，這是他第一天上班，想不到竟然發生這樣的事。詳細車禍原因，仍在警方釐清當中，警詢後，將洪男依業務過失致死送辦。

昨天傍晚6時許，里港鄉鐵店路發生死亡車禍。記者陳弘逸／翻攝
昨天傍晚6時許，里港鄉鐵店路發生死亡車禍。記者陳弘逸／翻攝

建築 屏東縣 車禍

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