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亡夫留下的「手尾羊」失蹤 苗栗警幫焦急80歲老婦尋回
80歲林姓老婦家中養的一隻黑山羊，昨天傍晚突然不見蹤影，不知是遭竊還是掙脫繩子走失，這隻羊是老婦家中僅有的一隻羊，且是她丈夫生前留下的「手尾羊」，家人都十分鍾愛，通霄警分局烏眉派出所接到報案，員警花了半小時在附近工寮屋頂上發現羊的蹤影，順利找回，也讓林婦全家都鬆了一口氣。
尋獲黑山羊的大功臣是烏眉派出所警員葉成豪，他表示8日傍晚5點50分左右在所內備勤時，接獲林姓老婦報案說家中圈養的黑山羊不見了，這隻母羊是她已故丈夫生前飼養的，家人都很焦急。
葉成豪立即趕往現場了解情況，與林婦的家人、鄰居共5人分頭找尋，結果30分鐘後，員警在林家後方約200公尺處的一間工寮鐵皮屋頂上發現了黑山羊，從屋旁小山坡攀爬到鐵皮屋頂上，小心翼翼的將山羊抱下來。
老婦人平常把山羊當寵物養，每天都帶牠到處散步，已是家中重要的一分子，她見到警方幫忙找回山羊，頓時眉開眼笑，喜悅心情展露無遺，林家人頻頻向處理員警道謝。
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