快訊

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨　

盧秀燕：即日起台中八大行業消費「實名制」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亡夫留下的「手尾羊」失蹤 苗栗警幫焦急80歲老婦尋回

聯合報 / 記者胡蓬生／即時報導
80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供
80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供

80歲林姓老婦家中養的一隻黑山羊，昨天傍晚突然不見蹤影，不知是遭竊還是掙脫繩子走失，這隻羊是老婦家中僅有的一隻羊，且是她丈夫生前留下的「手尾羊」，家人都十分鍾愛，通霄警分局烏眉派出所接到報案，員警花了半小時在附近工寮屋頂上發現羊的蹤影，順利找回，也讓林婦全家都鬆了一口氣。

尋獲黑山羊的大功臣是烏眉派出所警員葉成豪，他表示8日傍晚5點50分左右在所內備勤時，接獲林姓老婦報案說家中圈養的黑山羊不見了，這隻母羊是她已故丈夫生前飼養的，家人都很焦急。

葉成豪立即趕往現場了解情況，與林婦的家人、鄰居共5人分頭找尋，結果30分鐘後，員警在林家後方約200公尺處的一間工寮鐵皮屋頂上發現了黑山羊，從屋旁小山坡攀爬到鐵皮屋頂上，小心翼翼的將山羊抱下來。

老婦人平常把山羊當寵物養，每天都帶牠到處散步，已是家中重要的一分子，她見到警方幫忙找回山羊，頓時眉開眼笑，喜悅心情展露無遺，林家人頻頻向處理員警道謝。

80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供
80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供
80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供
80歲老婦人家中的黑山羊失蹤，警方幫忙尋回。圖／通霄警分局提供

寵物

延伸閱讀

加強防疫 創世視訊向植物人家屬報平安

苗栗小松菸遭突襲收回惹議 台鐵有初步解方

苗栗高鐵快捷公車 今起須全程戴口罩

影／防疫送關懷 苗栗居家檢疫、居家隔離關懷包再升級

相關新聞

酒店舞廳暫停營業 周四是「領薪日」警界擔心轉單效應

中央流行疫情指揮中心宣布，即日起酒店、舞廳停止營業。消息一出，高雄市內相關業者都配合政府防疫政策，但來得突然，幹部也顯得...

騎士擦撞聯結車鐵條貫穿頭胸身亡 司機：我第一天上班

屏東縣高樹鄉一名黃姓男子（46歲）昨天傍晚6時許，騎著機車行經里港鄉鐵店路時，一輛載著建築用鷹架的聯結車，正要停車進工廠...

亡夫留下的「手尾羊」失蹤 苗栗警幫焦急80歲老婦尋回

80歲林姓老婦家中養的一隻黑山羊，昨天傍晚突然不見蹤影，不知是遭竊還是掙脫繩子走失，這隻羊是老婦家中僅有的一隻羊，且是她...

桃園確診數全台第3高 第一線消防壓力大啟用視訊會議

新冠肺炎肆虐，桃園市已有43例確診是全台第3多的縣市，期間無論疑似或確診病例，對負責後送載運的消防人員是一大壓力，為防止...

新竹拖板車轉彎遇小貨車急閃 撞歪紅綠燈桿動彈不得

新竹縣竹北市沿河街今天上午一輛拖板車因閃車，不慎撞上一旁交通號誌桿，造成紅綠燈桿傾斜，車子卡在彎道處動彈不得，警方獲報後...

貨車載運廢料冒煙起火 國道1號竹北段濃煙漫天住戶驚

國道一號竹北路段今天上午發生火警，貨車行駛在國道上，司機突然發現車子後方冒煙，立即將車停在路肩，將車上的物品傾倒在路旁，...

深夜開車自撞路邊4車輛 無喝酒稱健身完精神不濟

高雄徐姓男子昨天晚上9點多時，開轎車自撞路邊車輛，導致停在路邊停車格的4輛車輛接連碰撞受損，撞擊巨大聲響，嚇壞附近民眾，...

桃園工地砂石車橫行 傳當街拿指揮棒攔車擋路險爆衝突

桃園市林姓市民今天上午檢舉投訴指出，龜山區萬壽路二段1199號附近一處工地最近施工，每天至少數十輛砂石車進出工地，超載、...

台南竊嫌拒捕駕小貨車逃逸 反自撞路邊標誌遭警逮捕

李姓男子涉嫌駕駛偷來貨車，昨天清晨2點在台南市北區光賢路停車上被警方發現，警方上前盤檢，李駕車逃逸，警員戴常敬在李企圖逃...

小學男老師受託到家指導學生 9歲女童疑遭體罰全身傷

彰化一間小學傳出有9歲女學生疑似遭老師體罰，全身多處傷的事件，校方說，已完成初步家訪，老師承認動手體罰學生，學校目前組成...

台南警查獲職業賭場10多人未戴口罩 恐成防疫破口

肺炎疫情持續不退，政府呼籲民眾保持社交距離，不過台南市歸仁區和順路2段一棟鐵皮屋卻是每天晚上都擠進一堆人，原來是蔡姓男子...

台南保安工業區塑膠工廠起火 冒出滾滾濃煙

台南市仁德保安工業區開發二路路21號塑膠工廠上午冒出滾滾濃煙，數公里外文賢消防分隊消防車獲報出動，一出門就發現...

熱門新聞

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道

怕像楓林網被抄？gimy.tv無預警關閉 網友哀鴻遍野

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

逢甲博士生驚傳手臂遭機器捲入 左手扭曲變形送醫急救

靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。