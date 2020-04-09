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桃園確診數全台第3高 第一線消防壓力大啟用視訊會議

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供
桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供

新冠肺炎肆虐，桃園市已有43例確診是全台第3多的縣市，期間無論疑似或確診病例，對負責後送載運的消防人員是一大壓力，為防止同仁1人確診、全隊隔離風險，桃園市消防局第一大隊採視訊會議，並選用政委唐鳳、教育部推薦的軟體「Jitsi Meet」，減少面對面接觸，確保消防工作安全。

桃園消防第一大隊長賴志忠表示，各大隊每月都會集合各消防分隊隊長，舉行1次以上的大隊會議，並在會中檢討消防勤務、業務事項，並提示各階段消防重點工作。

但防疫期間，各分隊接獲疑似、確診病患後送案件，都得採最高規格防護，包括全身式防護衣、救護車封包保鮮膜，結束後全車消毒曝曬，人力物力投入相當辛苦，且截至今天下午1點30分，總共已出勤204件、後送206人，其中又以桃園、龜山及蘆竹等地最多。

賴指出，目前各分隊面對防疫戰戰兢兢，但同仁站在第一線工作範圍廣、接觸民眾機率高，現場還有許多不確定因素，皆會造成消防員有感染風險，一旦一人確診，恐導致全隊隔離，甚至是面臨消防系統癱瘓後果。

因此為了降低面對面接觸，同時還得兼顧開會業務，選用視訊軟體Jitsi Meet作為開會工具，各分隊長可以使用手機、平板或電腦來開視訊會議，只要事先通知隨時隨地都能開會，除節省交通時間也避免人員交互感染，昨晚8點的大隊會議就已使用，過程溝通順暢沒有問題。

桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供
桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供
桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供
桃園消防第一大隊使用視訊會議，採用視訊軟體「Jitsi Meet」，讓各分隊長、組長留在隊上直接開會，降低接觸感染風險，圖／消防提供

新冠肺炎 教育部

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