越南移工遭機器捲入喪命 無法聯繫上家屬善後

一名越南籍黎姓男移工昨天不慎捲入捲布機，送醫仍不治，檢警今天相驗確為創傷性休克死亡，檢方表示，越南疫情嚴峻，無法聯繫上家屬，希望人力仲介能取得家屬授權後續處理。

警方表示，嘉義縣嘉太工業區某成衣廠1名工人昨晚發現捲布機出現異狀，查看發現廠內越南籍黎姓男移工遭捲入機器中，動彈不得，立即聯合其他人一起協助男移工脫困，但移工已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救。

警方指出，這名男移工頭、臉部及身體多處有壓挫傷，傷勢嚴重。雖然捲布機器附近有監視器，但移工不慎捲入捲布機的事發經過，並未拍得很清楚。

嘉義縣社會局表示，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心昨晚有接到這家工廠業者的通報，並於今天上午派員實地檢查，調查事故原因，並作相關行政處分。

社會局指出，這次工安意外，已聯繫移工所屬的人力仲介公司，後續將盡快協助家屬來台料理後事，維護勞工權益，並協助申請勞動部慰問金。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行，越南疫情嚴峻，越南相關人力仲介公司因疫情影響沒有營運，目前還無法聯繫上，也沒有找到家屬。

蔡英俊表示，受到疫情影響，即使聯繫上家屬，短時間也無法來台，希望移工所屬的人力仲介公司可以取得家屬的授權，以協助處理後續事宜。