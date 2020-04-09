不信正牌員警攔阻 金門老翁遭詐險損失71萬

小心，又有假冒刑警、檢察官的詐騙電話！金湖分局今天表示，一名退休的6旬老翁上月在家中接到詐騙集團佯稱健保局員工，指稱他的健保卡遭冒用，之後又陸續接到「冒牌刑警」與「冒牌檢察官」來電，要求他匯款到指定帳戶，所幸土銀及郵局行員發覺有異，趕緊通報員警前往勸阻，才成功保住老翁多年的積蓄。

金湖分局表示，一名67歲的老翁日前臨櫃匯款新臺幣30萬元，因匯款金額較大，且民眾神情慌張，土銀行員主動關懷提問後，發現疑似遭詐騙，遂主動通報金湖分局，員警到場確認是「假冒公務員」詐騙案件，經苦心勸阻，民眾才未匯款。

但老翁不相信「正牌員警」，卻對「冒牌員警」深信不疑，隔天又到山外郵局欲匯款新臺幣41萬餘元，還好郵局行員機警，通報警方到場處理，在土地銀行及郵局通力合作之下，先後成功攔阻該名民眾71萬餘元積蓄遭詐騙，金湖分局長黃維章特別頒發土銀及郵局感謝狀，以表彰其義行。

警方表示，老翁是日前在家中接獲詐騙集團佯稱健保局員工，指稱其健保卡遭冒用，後續1名自稱新北市警局的刑警，再跟其表示證件已涉刑案被老鼠會當成吸金人頭戶，最後再由假冒檢察官出面聯繫報案人，指稱要監管帳號，要求匯款到指定帳戶，所幸土銀及郵局行員發覺有異，通報員警前往勸阻。

黃維章表示， 根據165統計，類似假檢警、猜猜我是誰、假綁架、假健保等這類詐騙老梗，被害人年齡層偏高，9成被害人逾50歲，詐騙被害人常陷入詐騙情境不易脫離，有被害人遭假檢警詐騙以涉及洗錢，因此要監管帳戶恐嚇被害人匯款，導致終生積蓄泡湯。他呼籲民眾家中如有長輩，子女可主動告知詐騙相關訊息，接獲不明來電更應提高警覺。