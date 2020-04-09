新北大數據分析結合DNA科學鑑定 協尋身分不明人口
高雄市日前發生已失蹤6年婦人遭殺害棄屍案件，震驚全國，協尋身分不明人口問題再度成為社會矚目焦點。協尋範圍包括路倒、遊民、精障、智障、精神異常、棄兒、失智老人及無名屍體，新北市警方表示，協尋上述人口實務上多仰仗各地區「尋人高手」透過個案資料進行分析比對，其中又以無名屍體留下資訊最少，難度亦最高。統計近年來全國成功協尋無名屍體案件平均1年約7.4件。
有鑒於此，新北市警局刑事鑑識中心與法務部法醫研究所自108年起建立DNA鑑定及比對的暢通管道，系統性透過大數據分析全國身分不明人口資料庫，採集並鑑定「失蹤人口家屬」DNA後上傳法務部法醫研究所與「收容遊民」及「無名屍」資料庫進行親緣比對。
鑑識中心主任黃國政指出，利用系統性鑑定失蹤人口家屬DNA進行比對工作為全國首創，截至目前為止，新北市透過遊民建檔比對已成功協助9名收容遊民在有生之年返家團圓，其中失蹤最久的個案與家屬失聯長達31年。系統性鑑定失蹤人口家屬DNA進行比對工作也確認9名無名屍身分，遠超過全國1年7.4名成效。讓死者落葉歸根，家屬心中也可放下一顆大石。其中無名屍體發現後最久確認身分者長達18年，功德無量。
新北市警局長陳檡文表示，結合大數據分析及DNA鑑定技術協尋身分不明人口工作，已為常態性持續進行的工作，由於個案失蹤時間愈長，愈增加比對困難。故唯有持續擴大採樣比對，才能全面有效協尋身分不明人口，也凸顯本項工作有其急迫性及重要性。呼籲民眾家中有失蹤人口待協尋需求時，可與新北市警局刑事鑑識中心連絡，（02）80725454，讓身分不明人口都能找到回家的路。
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