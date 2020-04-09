快訊

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

專訪／義務職廣封諸侯？江啟臣：沒領錢自帶助理、便當 這叫無價

路況不熟？金門婦人晚間散步掉落大排 消防隊成功救援

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門一位徐姓婦人昨晚出外散步，因天色昏暗，不慎掉落大排，消防人員獲報趕緊協助搶救送醫。圖／金門縣消防局提供
金門一位徐姓婦人昨晚出外散步，因天色昏暗，不慎掉落大排，消防人員獲報趕緊協助搶救送醫。圖／金門縣消防局提供

金門一名徐姓婦女昨晚與先生在金沙鎮的何浦國小前方產業道路散步，因天色昏暗走路不慎墜落大排水溝，所幸金沙消防隊員獲報趕緊前往救援，才將因受傷雙腳已無法站立，且癱軟無力的徐女送醫，由於徐女上月才從大陸返國，還一度讓消防人員緊張了起來，救難人員還特別讓她戴上口罩，做好相關防疫作業後，再送往金門醫院急救。

金門縣消防局今天表示，昨晚19時28分，接獲指揮中心指稱金沙鎮何浦國小前方產業道路有1名民眾墜落大排水溝、需要救護及救助，立即派遣金湖、金沙隊員前往救援。

50多歲的徐女是因天色昏暗走路不慎墜落大排水溝，水溝有膝蓋高的排水，救助人員立即備妥雙節梯、救助用主繩、確保繩、鉤環及全身式吊帶，由小隊長李正義、隊員周君全著好應勤裝備後，架設雙節梯將雙腳癱軟、腰部疼痛傷患先行拖離水面安置相對安全地方並進行初步評估。

徐女主動透露，在3月18日剛從大陸返國，救援人員也趕緊讓她戴上口罩、穿著好全身式吊帶，並做好雙重確保，再利用低所救出救助方式將傷患吊掛脫困，趕緊送往金門醫院。

金沙消防分隊表示，由於現場天色昏暗大排水溝雜草叢生，布滿青苔，更增加了搜救人員的困難度；好在此次救助及救護人員發揮救助及救護技能，正確判斷、熟練的技術，適時評估現場狀況，才能搶救得宜並迅速將患者送醫。

徐姓婦人昨晚出外散步，因天色昏暗，不慎掉落大排，消防人員獲報趕緊協助搶救送醫。圖／金門縣消防局提供
徐姓婦人昨晚出外散步，因天色昏暗，不慎掉落大排，消防人員獲報趕緊協助搶救送醫。圖／金門縣消防局提供

金門 口罩 患者

延伸閱讀

滿滿芋泥！gelato pique café「金沙芋泥可麗餅」登場

金門科技執法抓違停 1個月罰近900件

金門這台違停偵測搶錢最兇！ 執法首月開出800多張罰單

金門鹿茸酒2.0版升級上市 預估掀起搶購

相關新聞

深夜開車自撞路邊4車輛 無喝酒稱健身完精神不濟

高雄徐姓男子昨天晚上9點多時，開轎車自撞路邊車輛，導致停在路邊停車格的4輛車輛接連碰撞受損，撞擊巨大聲響，嚇壞附近民眾，...

桃園工地砂石車橫行 傳當街拿指揮棒攔車擋路險爆衝突

桃園市林姓市民今天上午檢舉投訴指出，龜山區萬壽路二段1199號附近一處工地最近施工，每天至少數十輛砂石車進出工地，超載、...

台南竊嫌拒捕駕小貨車逃逸 反自撞路邊標誌遭警逮捕

李姓男子涉嫌駕駛偷來貨車，昨天清晨2點在台南市北區光賢路停車上被警方發現，警方上前盤檢，李駕車逃逸，警員戴常敬在李企圖逃...

小學男老師受託到家指導學生 9歲女童疑遭體罰全身傷

彰化一間小學傳出有9歲女學生疑似遭老師體罰，全身多處傷的事件，校方說，已完成初步家訪，老師承認動手體罰學生，學校目前組成...

台南警查獲職業賭場10多人未戴口罩 恐成防疫破口

肺炎疫情持續不退，政府呼籲民眾保持社交距離，不過台南市歸仁區和順路2段一棟鐵皮屋卻是每天晚上都擠進一堆人，原來是蔡姓男子...

台南保安工業區塑膠工廠起火 冒出滾滾濃煙

台南市仁德保安工業區開發二路路21號塑膠工廠上午冒出滾滾濃煙，數公里外文賢消防分隊消防車獲報出動，一出門就發現...

女童疑遭男老師體罰傷痕累累 家長怒斥「不配當老師」

彰化縣某國小傳出男級任老師體罰9歲女童事件，家長事後在臉書披露女兒的手被打到骨頭斷了，而且屁股跟腿都瘀青，質疑這名老師「...

機車與載鐵條的聯結車擦撞 鐵條竟貫穿騎士頭與身體

屏東縣黃姓男子傍晚6時許，騎機車行里港鄉鐵店路時，與一輛滿載鐵條聯結車擦撞，鐵條直接插入黃男頭部與胸部，黃當場沒有生命跡...

警方和衛生單位KTV宣導防疫 2名客人口罩掛下巴唱歌

台中市清水警分局今晚和衛生局到KTV臨檢，並加強臨檢查察及衛教宣導，新冠肺炎疫情，KTV生意受影響，警方和衛生局人員到一...

台13線三義路段50公分自來水幹管爆管 大貨車受困

省道台13線公路苗栗縣三義陸橋北側路段，晚間6點半左右發生自來水50公分幹管爆裂意外，路面下方土石也被淘空，一輛大貨車行...

救護影片曝光！移工捲入織布機如木乃伊 失去生命跡象

嘉義縣太保市嘉太工業區某工廠，晚間7點多發生工安意外，有名20多歲男移工作業時，不慎捲入織布機，被帆布纏住，消防局救護人...

只因行車小糾紛 男子當街爆怒砸破對方車窗

台中市太平區樹德路與廣三街口中午發生一件行車糾紛，原本只是用路糾紛和輕微擦撞，但是張姓男子竟爆怒，先是開車窗向對方蔡姓婦...

熱門新聞

影／最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

怕像楓林網被抄？gimy.tv無預警關閉 網友哀鴻遍野

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

逢甲博士生驚傳手臂遭機器捲入 左手扭曲變形送醫急救

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。