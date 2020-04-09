路況不熟？金門婦人晚間散步掉落大排 消防隊成功救援

金門一名徐姓婦女昨晚與先生在金沙鎮的何浦國小前方產業道路散步，因天色昏暗走路不慎墜落大排水溝，所幸金沙消防隊員獲報趕緊前往救援，才將因受傷雙腳已無法站立，且癱軟無力的徐女送醫，由於徐女上月才從大陸返國，還一度讓消防人員緊張了起來，救難人員還特別讓她戴上口罩，做好相關防疫作業後，再送往金門醫院急救。

金門縣消防局今天表示，昨晚19時28分，接獲指揮中心指稱金沙鎮何浦國小前方產業道路有1名民眾墜落大排水溝、需要救護及救助，立即派遣金湖、金沙隊員前往救援。

50多歲的徐女是因天色昏暗走路不慎墜落大排水溝，水溝有膝蓋高的排水，救助人員立即備妥雙節梯、救助用主繩、確保繩、鉤環及全身式吊帶，由小隊長李正義、隊員周君全著好應勤裝備後，架設雙節梯將雙腳癱軟、腰部疼痛傷患先行拖離水面安置相對安全地方並進行初步評估。

徐女主動透露，在3月18日剛從大陸返國，救援人員也趕緊讓她戴上口罩、穿著好全身式吊帶，並做好雙重確保，再利用低所救出救助方式將傷患吊掛脫困，趕緊送往金門醫院。