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桃園工地砂石車橫行 傳當街拿指揮棒攔車擋路險爆衝突
桃園市林姓市民今天上午檢舉投訴指出，龜山區萬壽路二段1199號附近一處工地最近施工，每天至少數十輛砂石車進出工地，超載、路面被壓壞，工地為方便砂石車進出，竟派工人當街拿指揮棒攔路擋車，他昨天行經2次被擋路，現場質疑工人，雙方險些衝突，工人無權指揮擋路，卻不見警方取締。
龜山分局交通組長陳龍文表示，警察、義交、學校導護有權指揮交通之外，工地工人無權道路指揮，否則違反道路交通管理處罰條例，林姓民眾昨天檢舉後，警方立即派人取締，未見工人指揮擋路，現場查獲1輛砂石車車牌汙損開單，今天上午砂石車輛多，已未見工人攔路擋車，警方針對進出車輛盤查有無超載，今後將加強取締，工地若違反道路規定攔車擋路就開罰。
桃園市警局表示，警察、義交和學校導護人員之外，包括住宅保全等其他人，沒有道路交通指揮權，均不能任意阻擋任何人及車輛道路通行，若任意揩揮交通都屬違法行為，會要求各分局加強執法。
林姓市民表示，龜山區萬壽路二段1199號附近一處工地施工白天進出砂石車多，他行經看到道路被壓壞毀損，他前後2次行經該處，當場與多位行車、路人均遭該工地工人指揮攔路，他向工人反應，雙方吵起來，工人以車輛進出優先，任意攔車行為，警方應嚴格執法。
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