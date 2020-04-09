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影／防止防疫破口 清水警查獲6名逾期移工立即消毒檢疫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水警方查獲逾期移工。圖／警方提供
台中清水警方查獲逾期移工。圖／警方提供

新冠肺炎疫情嚴重，失聯移工被認為有可能成為防疫破口，台中市清水警分局大秀派出所警員陳柏宏、王律智日前臨檢，在清水區中清路九段與五權南路口發現葛姓男子駕駛疑似超載的小貨車，員警尾隨攔查，當場查獲印尼籍逾期居留移工共6名，警方不敢大意，現場提供口罩及酒精消毒後將6名移工帶回，偵訊後解送移民署台中專勤隊處置。

警方表示，轄區內的重劃區有許多大樓新建案，急需大量臨時工，葛姓男子才會僱請大量非法移工並集體以廂型車載運，當時員警將車輛攔停要求車內所有人出示證件，駕駛還辯稱其中一名非法移工是他親弟弟患有身心障礙無法溝通意圖規避盤查。

員警依規定將所有人帶回派出所查證。經了解這6名印尼籍移工，其中5名男性都持觀光簽證來台，逾期居留約一年多，逃亡期間都靠打零工賺錢維持生計，另一名女性看護已來台７年，108年底遭通報行方不明，原來是和持觀光簽證來台的丈夫一同打零工賺錢，她被查獲要遣返，反而鬆口氣說，要回印尼看看好久沒見到的7歲兒子。

大秀派出所長賴進忠表示，現正處於防疫期間，不論本國人外國人都要加強相關消毒防疫措施，警方也會加強盤查，防堵疫情擴散的可能性，杜絶防疫破口。另呼籲民眾不可隨意僱用未經勞委會許可的外籍移工，如有非法容留外國人之情事，依就業服務法規定可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，還要負擔非法外勞查獲留置的收容費與遣返費，勸戒勿以身試法。

移工 印尼 疫情 新冠肺炎

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