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女警力勸防詐反遭婦人嗆 雖感委曲仍耐心成功制止

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
歐姓婦人遭詐騙要匯款40萬給詐團，經警前往銀行勸阻，被害婦人冷淡回應「不用、不用」，女警耐住性子查出歐婦準備匯入的帳號已遭警方通報，避免歐婦遭詐財。圖／台中市警五分局提供
歐姓婦人遭詐騙要匯款40萬給詐團，經警前往銀行勸阻，被害婦人冷淡回應「不用、不用」，女警耐住性子查出歐婦準備匯入的帳號已遭警方通報，避免歐婦遭詐財。圖／台中市警五分局提供

歐姓婦人遭詐騙要匯款40萬給詐團，經警前往銀行勸阻，被害婦人冷淡回應「不用、不用」，女警好心要查詢匯款帳號是否盤遭到通報的詐騙帳號，又遭歐婦搶白「妳如果沒辦法(知道是不是詐騙帳號)，就不用跟我說這麼多」但女警耐住性子查出歐婦準備匯入的帳號已遭警方通報，避免歐婦遭詐財。

中市警五分局文昌派出所日前接獲第一銀行行員來電，指稱有婦人疑似遭到詐騙要匯款新臺幣近40萬元給不知名帳戶，希望警方趕緊到場協助。警員翁佳柔、林得深接獲派遣關心歐姓婦人匯款情事，兩警本於防詐職責詢問婦人相關情況，希望婦人不要被騙。

豈料歐姓婦人不僅冷淡回應，對於員警的查證身分和關心也只有「不用、不用」等語，經過警方及行員一陣勸說，警方依舊吃閉門羹，

員警僅知道歐姓婦人稱要匯錢給阿姨的女兒，沒其他線索。女警見婦人填寫完成匯款單，便想依照上面的匯款帳號查詢是否遭到通報以便說服，但查證期間又遭到婦人搶白說「妳如果沒辦法(知道是不是詐騙帳號)，就不用跟我說這麼多」。

兩名員警遭婦人搶白及不配合有苦難言，但基於警察專業職責，還是想阻止詐騙案的發生，果不其然婦人準備匯入的帳號已遭警方通報過，婦人這才打消念頭不再堅持匯款，警方見婦人已經不再堅持匯款後便離去。

警分局長郭士傑特別呼籲民眾，警察及銀行行員的關心慰問是幫民眾多一道把關，避免辛苦賺的錢瞬間變成不法分子揮霍的贓款，警察是民眾的盟友，企圖詐騙民眾的不法分子才是大家的敵人，接到來路不明指示要匯款的消息還是要謹慎冷靜的求證。

詐騙 警察 贓款

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