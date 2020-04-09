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口罩實名制升級版上路！搶9片口罩凌晨5點就排隊 人潮暴增3倍

搶藥、截口罩、爭霸權：疫情爆炸的美國能領導世界嗎？

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疫情延燒 嘉義監所口罩套、抗菌洗手乳防疫用品熱銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠，每天產製500至800個口罩套，除供應矯治機關，還對外販售，上月至今販售1萬3791個，成為熱銷防疫用品。圖／嘉監提供
嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠，每天產製500至800個口罩套，除供應矯治機關，還對外販售，上月至今販售1萬3791個，成為熱銷防疫用品。圖／嘉監提供

新冠肺炎疫情延燒，嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠，每天產製500至800個口罩套，除供應矯治機關，還對外販售，上月至今販售1萬3791個，每個賣35元，成為熱銷防疫用品；另嘉義看守所兼鹿草分監保養品技能訓練班製作抗菌洗手乳，提供矯正機關防疫洗手使用受歡迎。

監所防疫嚴格，受刑人及被告「勤洗手、戴口罩成」成為天天重要事情，看守所兼鹿草分監安排收容人加入防疫行列，由保養品技能訓練班嘉大教授邱秀貞，指導收容人製作抗菌洗手乳，協助研發配方。

安排收容人到1家ISO認證化粧品工廠，進行配料、充填、包裝等作業實習，成品送公正單位進行抗菌檢測，對金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌達90%以上的抗菌力，產品添加抗菌茶樹精油，抑菌劑符合衛福部所公告抗菌成份；配方添加具保濕效果金盞花萃取物及alpha PGA ，洗後雙手柔嫩不乾澀，有淡雅綠茶香氛。

另，口罩實名制上路，供不應求，口罩套也搶手，法務部指定國內多間監獄製作口罩套，緩解口罩荒，嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠生產線量產，每天可產製500至800個，優先供應嘉南區監所使用，上月起對外販售，至今販售1萬3791個，機關團體團購最多。

嘉監開設技藝縫紉班，有師資及縫紉機，為產製口罩套，安排縫紉班教師，教導受刑人用棉紗布，製作口罩套，每天作業6至8小時，手做布口罩套，針線工法牢固，款式樸實，口罩套質地柔軟，親膚透氣，搭配外科用醫療口罩使用，延長口罩壽命，受刑人加入防疫作業，感到有意義，工作認真。

嘉義看守所兼鹿草分監保養品技能訓練班製作抗菌洗手乳，安排收容人到1家ISO認證化粧品工廠，進行配料、充填、包裝等作業實習。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所兼鹿草分監保養品技能訓練班製作抗菌洗手乳，安排收容人到1家ISO認證化粧品工廠，進行配料、充填、包裝等作業實習。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所兼鹿草分監保養品技能訓練班製作抗菌洗手乳，提供矯正機關防疫洗手使用。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所兼鹿草分監保養品技能訓練班製作抗菌洗手乳，提供矯正機關防疫洗手使用。圖／嘉義看守所提供

口罩 受刑人 嘉義

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