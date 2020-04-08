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捲入織布機越南移工身體扭曲 職安署明天勘查工廠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉太工業區某工廠晚間7點多工安意外，20多歲越南籍男移工作業時，不慎捲入織布機，被帆布纏住，有如木乃伊，消防局救護人員獲報到場，移工無生命跡象。記者魯永明／翻攝
嘉太工業區某工廠晚間7點多工安意外，20多歲越南籍男移工作業時，不慎捲入織布機，被帆布纏住，有如木乃伊，消防局救護人員獲報到場，移工無生命跡象。記者魯永明／翻攝

嘉義縣太保市嘉太工業區某工廠，晚間7點多發生工安意外，20多歲越南籍男移工作業時，不慎捲入織布機，被帆布纏住，有如木乃伊，消防局救護人員獲報到場，移工無生命跡象，社會局調查，雇主已通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，明天派員檢查。

社會局調查，太保市嘉太工業區某公司，晚間7點多發生一起工安意外，該公司以染整製造業為主，越南籍黎氏移工遭捲布機捲入，身體變形，消防人員拖出後無生命跡象，送部立嘉義醫院急救中。

雇主已依法通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，職安署明天派員檢查如確認違反規定，將依法處分，另社會局已聯絡雇主代表外勞張姓管理員，將協助移工後續補償或回國事宜。如雇主無法和移工達成和解，將介入調解。

移工 勞動部

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救護影片曝光！移工捲入織布機如木乃伊 失去生命跡象

嘉太工業區某工廠意外 1移工捲入機器無生命跡象

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