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台13線三義路段50公分自來水幹管爆管 大貨車受困
省道台13線公路苗栗縣三義陸橋北側路段，晚間6點半左右發生自來水50公分幹管爆裂意外，路面下方土石也被淘空，一輛大貨車行駛南下車道時陷落，動彈不得，南北交通全部中斷，目前水公司已派員搶修。
三義鄉長呂明忠表示，自來水幹管爆裂位置在北上車道，大貨車當時要北上，被導引到南下車道，不料道路下方土石已被強大水流掏空，無法負重，大貨車行經時一側陷落路面，動彈不得。
呂明忠說，幹管爆裂路段離三義陸橋還有一百多公尺距離，目前台13線公路三義、銅鑼間的交通中斷，必須繞道國道1號，他已要求施工單位務必在明天清晨上班時段前清出一條車道讓車輛通行。
三義陸橋從4月7日至26日施工單向封閉，晚間這起意外與公路總局陸橋改善工程無關，公路總局苗栗工務段也派員到現場協助處理，目前自來水公司已展開幹管搶修工程。
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