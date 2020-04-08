只因行車小糾紛 男子當街爆怒砸破對方車窗

台中市太平區樹德路與廣三街口中午發生一件行車糾紛，原本只是用路糾紛和輕微擦撞，但是張姓男子竟爆怒，先是開車窗向對方蔡姓婦人的車丟水杯，接著又下車拿著球棒猛擊蔡婦的車窗，直到把車窗敲了一個洞才離去。警方據報前往處理時，看到張駕車繞回現場，立即上前請他回警局接受偵訊，訊後依妨害自由、恐嚇等罪嫌將他移送法辦。

據了解，張姓男子（22歲）和蔡姓婦人（50歲）當時由樹德路往太原路同方向行駛，蔡婦在廣三街口停等號誌，張男從蔡婦的右側想左轉，按了喇叭但蔡婦車子未動，張因此從右側強行通過，與蔡婦的車發生擦撞。

張因為心生不滿，即把車向前並左轉，擋住蔡婦的車不讓她離去，接著開窗罵蔡婦，還向蔡丟擲水杯；接著他持球棒下車，一面對著蔡婦罵粗話要求下車，一面數度用球棒猛擊蔡婦駕駛座側的玻璃，還伸手要強開車門。蔡婦在車內嚇得直哭叫，張則直到玻璃破了一個洞才離去。

轄區太平警分局新平派出所據報趕往，現場的交通警察看到張的車繞回現場，即告訴派出所警員說「就是這一輛車！」派出所警員因此請張下車，並請回派出所接受偵訊。

蔡婦因為被張的舉動嚇得不敢下車，事情過後即趕快離去，後來接到警方電話，也前往派出所協助調查。雖然蔡婦驚魂甫定，表示暫不追究，但警方以張已觸犯妨害自由、恐嚇等公訴罪，因此仍將張移送法辦；張則表示自己是一時衝動，對自己的行為很後悔。