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11處景點疫調成詐騙工具？ 台東警方呼籲小心求證

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東某學校班級家長今天在LINE群組裡相互提醒不要受騙點選11處景點疫調，並稱已有家長受騙點選後損失1800元。記者尤聰光／翻攝
台東某學校班級家長今天在LINE群組裡相互提醒不要受騙點選11處景點疫調，並稱已有家長受騙點選後損失1800元。記者尤聰光／翻攝

台東某學校班級家長今天在LINE群組裡相互提醒不要受騙點選11處景點疫調，並稱已有家長受騙點選後損失1800元。不過，警方表示未獲民眾報案，但提醒民眾遇可疑訊息，千萬不要點開來，避免受騙上當，同時應立即撥打165反詐騙或110報案專線。

據了解，該校班級學生家長透過LINE群組，提醒其他學生家長表示收到一封疫調訊息，要求填寫是否學生有前往中央流行疫情指揮中心發布國家級警報的11處景點，並附上連結，千萬別點開，因為這是詐騙訊息，有同事小孩點進去損失1800元，也沒法終止止付，直到把SIM卡拔除。

另也有家長聽到這消息後表示不可思議，居然清明節後11處景點疫調也能成為詐騙集團的詐騙的名目，網路訊息真的不要隨意輕易相信。

警方表示，新冠肺炎疫情延燒，就有詐騙集團利用疫情相關訊息進行詐騙，包括以疫情為由，要求職者居家工作，實際上卻要對方當車手，幫忙取款，還有透過網路販售口罩、酒精消毒液最後付款不送貨等詐騙情事，呼籲民眾收到相關疫情訊息，千萬要小心求證。

詐騙集團 疫情 新冠肺炎 車手

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