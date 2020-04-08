以為梅開二度卻是騙局一場 婦人險遭詐財

新北市林口一名66歲何姓女子，日前透過臉書結識一名自稱是在英國工作的男子，何女以為能一圓嫁到國外的夢想，被愛沖昏頭之下對男子死心塌地，但男子卻稱因新冠肺炎疫情影響，急需資金週轉，希望何女匯錢解燃眉之急，疫情過後就會娶她，所幸銀行行員警覺不對，與警方成功攔阻何女匯款被騙。

險些遭詐的何姓女子（66歲），日前透過臉書認識英國男子「Hus」，2人不僅交換Line互相用中文聊天，彼此之間也進展到用「親愛的」互稱，甚至僅僅只有看過照片，從來沒有視訊或通話過就決定互許終身，讓何女以為梅開二度，終於能一圓嫁到國外的夢想。

何女甚至想為愛奔走英國，但英國男體貼地告訴她因為新冠肺炎影響，往來台灣和英國不方便，而且近期在英國進行的投標工程，又因疫情影響導致資金週轉不靈，希望何女能幫忙度過難關，等疫情過後就會立刻飛來台灣迎娶何女，讓何女大感英國男十分有英倫紳士風範，深深陷入其中，直奔銀行就要匯款幫助情郎。

銀行行員為何女操作匯款時，發現對方帳戶為警示帳戶，經向何女詢問才知是想匯給人在國外的愛人，但因明顯為詐騙集團手法，行員立即通報員警前來協助勸說，阻止何女手中的1萬1千元美金，約合台幣33萬元遭詐。

林口警方表示，詐騙集團常使用營造結婚夢的手法，欺騙善良單純的女子，民眾如果碰上疑似詐騙情形，應該撥打「165」反詐騙諮詢專線或直接到鄰近派出所提供相關匯款帳戶協助調查，避免辛苦錢遭騙。