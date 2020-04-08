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逢甲博士生驚傳手臂遭機器捲入 左手扭曲變形送醫急救

聯合報 / 記者陳宏睿喻文玟／台中即時報導
逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝

台中市逢甲大學一名博士班學生，今天下午3時許在學校操作紡織機器時，疑因操作不慎，左前臂遭機器捲入，左手扭曲變形，西屯消防分隊獲報後，出動軍刀鋸破壞機器協助脫困，逢甲大學表示，學生受傷可能需要動手術，初判不會造成永久性傷害，已通知家屬到台中，辦理相關醫療手續，校方也會協助辦理醫療、學生平安險。

今天下午3時許，台中市消防局接獲逢甲大學通報，一名男學生（27歲）左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場後，以軍刀鋸破壞該台紡織機器協助脫困，男學生的左前臂有扭曲腫脹、骨折的狀況，已送往台中榮總後續治療，無生命危險，全案消防局也同步通知校安中心，以利後續處理。

逢甲大學表示，這男學生目前就讀纖維與複合材料學系博士班三年級，下午在操作機器時不慎受傷，左手骨折，送醫後急診初步判斷應不會造成永久性傷害，但仍須等骨科會診，需要進行小手術。

校方表示，因可能要動手術，已通知家長從雲林到台中。目前防疫期間，師長、教官有陪同去醫院但只能在外等候，學校會協助醫療、學生平安保險相關處理。

逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
逢甲大學一名男博士生今天下午操作紡織機器時，左手臂遭機器捲入，西屯消防分隊獲報到場，協助學生脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝

逢甲大學 手術 台中榮總

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