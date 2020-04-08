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老翁想吃摩斯迷路4公里 女警超耐心尋回

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
超有耐心的女警李千鈴（左）尋回短暫失聯3小時的失智老翁（右），老奶奶緊緊擁抱李千鈴致謝。圖／警方提供
超有耐心的女警李千鈴（左）尋回短暫失聯3小時的失智老翁（右），老奶奶緊緊擁抱李千鈴致謝。圖／警方提供

新北市淡水區有1名八旬失智老翁，日前想吃摩斯漢堡，卻沒出現在住家附近的竹圍店，他的妻子焦急等了3個小時，被店員帶到派出所求救，超有耐心的女警李千鈴連續打了1個小時手機，終於在4公里外的另1家分店找到人。

老翁是在上個月27日中午12時許，清楚告訴75歲妻子說要去住家附近的摩斯漢堡速食店用餐，妻子想想還是不放心，隨後前往摩斯竹圍店卻找不到人，於是在店裡等了3個多小時，不斷撥打丈夫手機都沒人接聽，店員發現她焦躁不安四處張望，趕緊陪她去找警察協助。

淡水警分局竹圍派出所警員李千鈴得知原委，連忙安撫老奶奶的情緒，承諾一定盡力幫忙尋找，先送她回家休息。接著李千鈴便騎著機車在附近不斷搜尋，每間隔幾分鐘就打一次老翁手機，終於在1個小時之後打通。

老翁在電話中說：「我在摩斯漢堡啊！」但是他不在住家附近的捷運竹圍站對面分店，卻不知何故遠赴4公里外，前往捷運淡水站對面的分店。警員李千鈴趕緊去接他回家，老奶奶看到失智丈夫平安歸來，終於破涕為笑，緊緊擁抱李千鈴致謝。

淡水警分局呼籲，家中如有失智長者，勿讓他單獨出門，時常拍攝有清楚特徵、常穿衣物的近照，配戴防走失手環、或者讓他隨身攜帶寫有連絡電話、姓名的紙條，多一層保障。

老奶奶（中）看到失智丈夫（右）平安歸來，終於破涕為笑，緊緊擁抱警員李千鈴（左）致謝。圖／警方提供
老奶奶（中）看到失智丈夫（右）平安歸來，終於破涕為笑，緊緊擁抱警員李千鈴（左）致謝。圖／警方提供
淡水警分局竹圍派出所警員李千鈴，鍥而不捨協助尋回短暫失聯３小時的失智老翁，解除老奶奶心中焦慮，表現太棒了！圖／警方提供
淡水警分局竹圍派出所警員李千鈴，鍥而不捨協助尋回短暫失聯３小時的失智老翁，解除老奶奶心中焦慮，表現太棒了！圖／警方提供

摩斯漢堡 老翁 失智

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