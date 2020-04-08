老翁想吃摩斯迷路4公里 女警超耐心尋回

新北市淡水區有1名八旬失智老翁，日前想吃摩斯漢堡，卻沒出現在住家附近的竹圍店，他的妻子焦急等了3個小時，被店員帶到派出所求救，超有耐心的女警李千鈴連續打了1個小時手機，終於在4公里外的另1家分店找到人。

老翁是在上個月27日中午12時許，清楚告訴75歲妻子說要去住家附近的摩斯漢堡速食店用餐，妻子想想還是不放心，隨後前往摩斯竹圍店卻找不到人，於是在店裡等了3個多小時，不斷撥打丈夫手機都沒人接聽，店員發現她焦躁不安四處張望，趕緊陪她去找警察協助。

淡水警分局竹圍派出所警員李千鈴得知原委，連忙安撫老奶奶的情緒，承諾一定盡力幫忙尋找，先送她回家休息。接著李千鈴便騎著機車在附近不斷搜尋，每間隔幾分鐘就打一次老翁手機，終於在1個小時之後打通。

老翁在電話中說：「我在摩斯漢堡啊！」但是他不在住家附近的捷運竹圍站對面分店，卻不知何故遠赴4公里外，前往捷運淡水站對面的分店。警員李千鈴趕緊去接他回家，老奶奶看到失智丈夫平安歸來，終於破涕為笑，緊緊擁抱李千鈴致謝。