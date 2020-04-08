快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

4歲女童險溺斃幼兒園游泳池 負責人、園長被起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北市福林幼兒園去年8月傳4歲女童溺水意外，檢察官今依過失傷害罪起訴張姓負責人、涂姓園長和莊姓老師。記者巫鴻瑋/翻攝
新北市福林幼兒園去年8月傳4歲女童溺水意外，檢察官今依過失傷害罪起訴張姓負責人、涂姓園長和莊姓老師。記者巫鴻瑋/翻攝

新北市福林幼兒園去年8月發生4歲女童溺水意外，搶救雖保住性命，但多重器官衰竭、重度昏迷併癲癇等傷害，家長無法接受，怒控張姓負責人、涂姓園長、莊姓老師和劉姓助教4人失職；新北地檢署今天起訴張、涂、莊3人過失傷害，劉女已盡管理、急救等相關義務，不起訴處分。

檢警調查，這起意外發生在去年8月6日上午10時許，莊姓老師和劉姓助教原本帶著15名幼童在園內游泳池戲水，但莊女中途離開現場更衣，變成劉女一人得照看所有人。劉女起先也和女童玩水，後來因為聽見患有自閉症的學童喊救命，暫時抽身查看情況，未料返回時，女童已趴在水面。

女童因為溺水一度失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後雖保住性命，但受有多重器官衰竭、重度昏迷併癲癇等傷害。

事發後，張姓負責人坦承疏失，供稱游泳池只有跟教育局報備，沒有向工務局備案，也沒有聘請合格救生員照看。而涂姓園長和莊姓老師也承認未盡督導和管理責任；由於3人自白犯行，檢方訊後依過失傷害罪起訴3人，但劉女堅辭否認，強調自己沒有失職。

劉女表示，她當時是因為聽到患有自閉症的學童喊救命，所以離開女童身邊查看情況。後來，她發現喊救命的學童是想上廁所，但游泳圈太大而無法上岸，所以花了一點時間協助，回頭發現女童不對勁時，也有馬上將人拉起急救。

檢方調查，劉女聽見患有自閉症的學童呼救，有前去查看的行動，並協助除去游泳圈和上岸，顯有堅守看顧職責。另外，她發現女童溺水後，有立刻施以急救與通報救護人員，防止意外擴大，難認其有應注意而未注意的過失責任，由於無其他事證能證明其有過失，因此予以不起訴處分。

自閉 溺水

延伸閱讀

比「泳姿」與「秒數」更重要的事——符合實際需求的游泳課怎麼教？

孕妻與兩子溺斃 丈夫痛哭：為第三胎去留糾結

南投母子溺水母親懷胎2個月 3屍4命釀遺憾

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

相關新聞

電動汽車火警車禍如何處理？消防局：電瓶斷電尤其重要

桃園市日前發生特斯拉電動車自撞火警車禍，造成駕駛32歲湯姓男子死亡。有別於較常見的汽油車火警車禍，電動汽車火警救援時該注...

蘇花改科技執法發功 清明節4天假查獲60輛幽靈車

蘇花改固定式號牌辨識系統科技執法發功，公路總局台北區監理所宜蘭監理站統計，清明4天連假，就因此攔檢到60輛俗稱「幽靈車」...

台中鐵路工程挖破瓦斯管 警消灑水戒護通報業者檢修

台中市北屯區太原路三段今天上午11時許，有市民通報消防局疑似有瓦斯外洩，警消獲報到場調查，發現是台中都會鐵路高架捷運化沿...

金門這台違停偵測搶錢最兇！ 執法首月開出800多張罰單

民眾要小心荷包了！金門縣警局在去年引進「違規停車自動偵測執法系統」，架設在金城郵局至農會路段及西南門里辦公處前公車停靠區...

影／無照駕駛遇路檢 少年逆向逃逸遭警攔下開罰20萬

16歲鄭姓少年昨天晚間11時許無照駕車載3名友人一同出遊，在新北市中和區莒光路與壽德街口遇見警方執行路檢，鄭因心虛拒檢並...

墾丁海域夜航夜潛才解禁 暗夜潛水非法打魚就來亂

海巡署第8巡防區昨天晚上獲報有膠筏疑在近岸潛水非法打魚，恆春海巡隊派巡防艇前往查探，登筏查獲有「穿刺洞」的珊瑚礁魚合計2...

影／女開車誤信導航受困山區 車輪卡田埂泥沼驚魂

導航又出包！38歲游姓女子昨日獨自一人從台中市烏日區駕車至新社區找家人，由於人生地不熟，一路行駛到偏僻的田間小路，發覺自...

台東1男子散布不實確診疫情訊息 檢方諭知1萬元具保

台東1名陳男子在LINE「○○校友會」等群組散播不實疫情訊息，檢警獲報後展開調查，檢察官訊後諭知新台幣1萬元具保。

拒檢疫台商闖3機場出境失敗還大鬧襲警 挨罰百萬再遭訴

65歲盧姓台商上月9日返台拒居家檢疫，涉試圖從甫入境的松山機場再搭機，遭阻後他接著到小港機場還完成海關查驗，幸好衛福部及...

嫌犯變造彩券以假亂真騙走7萬刮刮樂 行騙中南台灣遭逮

47歲夏姓男子利用筆刀、白膠等工具涉偽造刮刮樂彩券，真假難辨，3月19日持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券...

男子搭火車吐痰還作勢吐口水嚇人 說有傳染病嚇壞乘客

一名中年男子昨天下午4點25分，從宜蘭火車站上車，搭乘台鐵225號列車，在第7車廂內，在列車行經宜蘭大溪車站時，被其乘客...

「我確診胸口熱熱的」 加油站工讀生謊稱嚇客恐罰300萬

新北市三重區1名18歲加油站工讀生，昨天不滿被客人質疑工作未戴口罩，竟脫口而出謊稱自己確診肺炎所以不用戴口罩，導致婦人嚇...

熱門新聞

台中遊覽車司機涉性侵6歲女童 被逮說一時衝動

最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

睡夢驚魂！ 新竹女大生租屋處半夜遭陌生男闖入強抱磨蹭

3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

涉用人頭詐領助理費 新北市議員王淑慧被聲押

性侵殺人分屍案死刑改無期被罵翻 高院過一天急辯解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。