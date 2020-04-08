4歲女童險溺斃幼兒園游泳池 負責人、園長被起訴

新北市福林幼兒園去年8月發生4歲女童溺水意外，搶救雖保住性命，但多重器官衰竭、重度昏迷併癲癇等傷害，家長無法接受，怒控張姓負責人、涂姓園長、莊姓老師和劉姓助教4人失職；新北地檢署今天起訴張、涂、莊3人過失傷害，劉女已盡管理、急救等相關義務，不起訴處分。

檢警調查，這起意外發生在去年8月6日上午10時許，莊姓老師和劉姓助教原本帶著15名幼童在園內游泳池戲水，但莊女中途離開現場更衣，變成劉女一人得照看所有人。劉女起先也和女童玩水，後來因為聽見患有自閉症的學童喊救命，暫時抽身查看情況，未料返回時，女童已趴在水面。

女童因為溺水一度失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後雖保住性命，但受有多重器官衰竭、重度昏迷併癲癇等傷害。

事發後，張姓負責人坦承疏失，供稱游泳池只有跟教育局報備，沒有向工務局備案，也沒有聘請合格救生員照看。而涂姓園長和莊姓老師也承認未盡督導和管理責任；由於3人自白犯行，檢方訊後依過失傷害罪起訴3人，但劉女堅辭否認，強調自己沒有失職。

劉女表示，她當時是因為聽到患有自閉症的學童喊救命，所以離開女童身邊查看情況。後來，她發現喊救命的學童是想上廁所，但游泳圈太大而無法上岸，所以花了一點時間協助，回頭發現女童不對勁時，也有馬上將人拉起急救。

檢方調查，劉女聽見患有自閉症的學童呼救，有前去查看的行動，並協助除去游泳圈和上岸，顯有堅守看顧職責。另外，她發現女童溺水後，有立刻施以急救與通報救護人員，防止意外擴大，難認其有應注意而未注意的過失責任，由於無其他事證能證明其有過失，因此予以不起訴處分。