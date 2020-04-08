9個人潮易聚集場域 南投警今晚前往夜市、黃昏市場宣導

南投縣警局今天啟動第一波防疫宣導安全社交距離，配合衛生局及縣府各單位組成防疫宣導隊，首先選定南投市最熱鬧的三和路夜市、黃昏市場，宣導人員持擴音器呼籲民眾保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，降低社區感染的風險，南投分局員警並將透過鹿查詢民眾是否為居家隔離、檢疫對象，運用科技防杜違反居家檢疫、隔離規定。

南投縣警局表示，清明節連假期間，由於縣內各風景區湧現大批出遊民眾，仁愛分局均主動於仁愛鄉清境、武嶺、合歡山等觀光旅遊熱門景點執行防疫宣導，竹山分局同時也於鹿谷鄉溪頭自然教育園區、妖怪村等觀光景點執行防疫宣導。

因應中央指示新冠病毒疫情下一波防疫缺口，恐將是所有人潮聚集處，南投縣政府結合警察局、衛生局、觀光處、建設處等單位於今日起至5月2日，分別在9個縣內人潮易聚集的場域，將舉辦15場次防疫安全社交距離宣導，督促民眾在人潮密集處應保持安全社交距離，並外出需戴上口罩提升自我防護能力。