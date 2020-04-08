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假訊息＋居家檢疫人暴增 新北警防疫期間忙翻了

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北警察局於防疫期間協助各項勤務，不論是協助找尋失聯者、確診病例的疫情調查、偵辦假訊息、巡視藥局、維護口罩工廠安全、包機返台的安全維護、稽查大型視聽歌唱場所稽查，通通都需要員警的協助。圖／報系資料照片
新北警察局於防疫期間協助各項勤務，不論是協助找尋失聯者、確診病例的疫情調查、偵辦假訊息、巡視藥局、維護口罩工廠安全、包機返台的安全維護、稽查大型視聽歌唱場所稽查，通通都需要員警的協助。圖／報系資料照片

新冠肺炎疫情持續蔓延，新北警察局於防疫期間協助各項勤務，不論是協助找尋失聯者、確診病例的疫情調查、偵辦假訊息、巡視藥局、維護口罩工廠安全、包機返台的安全維護、稽查大型視聽歌唱場所稽查，通通都需要員警的協助。

新北警察局長陳檡文今在市政會議以「員警防疫作為」進行報告，陳檡文說，員警起初協助其他局處發放公用手機進行電子監控，但檢疫人數劇增改由綁定私人手機方式進行監控，監控期間對象有異常，譬如長時間座標沒有回應、離開定位，警分局就會立刻查處。

不過為了減輕員警負擔，以及接觸的風險，陳檡文指出，第一次接獲簡訊異常會派員去查訪，若民眾在家會邀請加入公用line帳號，再有簡訊通報會以視訊確認位置，目前全市警局都使用此方案，也成功減少約7成的工作量。

若有失聯者、確診案例的疫情調查時，陳檡文說，運用科技辦案方法，短時間內尋獲失聯者；疫調部分則使用調閱監視系統、通聯紀錄、行車記錄器、車輛辨識系統，釐清確診前移動軌跡、接觸對象與處所。

陳檡文表示，防疫期間影響民心就是假訊息，3月底新北移送12件，待移送有6件，還在偵辦中還有3件，總共21件成案。

另外協辦其他防疫工作，陳檡文指出，針對新北1140家藥局建立聯絡名冊，若有人潮影響交通時，請藥局人員彈性通知員警機動到場，每天動員約800人次警力，截至3月底處理糾紛有30件。

陳檡文說，新北有13家12處口罩工廠被徵用，每天出貨時間有派員守望，來確保出貨順暢，並輔導工廠裝設移動式監錄系統，以app來由轄區分局隨時監控，目前未有任何狀況。

陳檡文也說，包機返台安全維護、大型視聽歌唱場所稽查也都協助辦理，目前新北內19處類似歌唱場所場所，實施擴大臨檢，若發現違反居家檢疫隔離對象，立刻依程序處理，也要求業者配合市府政策，進行自主性歇業、縮短營業時間。

新北 警察 新冠肺炎 疫情 假訊息

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